يورو 2024، إنجلترا تتعادل مع سويسرا في الشوط الأول

يورو 2024، انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب إنجلترا أمام نظيره سويسرا بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع بينهم مساء اليوم السبت علي أرضية ملعب دوسلدورف أرينا، فى الدور ربع النهائي يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا.

تشكيل منتخب سويسرا ضد إنجلترا في يورو 2024



حارس المرمى: يان سومر.

الدفاع: فابيان شار- مانويل أكانجي- ريكاردو رودريجيز.

الوسط: فابيان رييدير- ريمو فريلير- جرانيت شاكا- ميشيل أبيشير.

الهجوم: دان ندوي- بريل إيمبولو- روبن فارجاس.

تشكيل منتخب إنجلترا أمام سويسرا في يورو 2024

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

في خط الدفاع: كيرات تريبير- كونسا - جون ستونز - والكر.

في خط الوسط: ديكلان رايس -ماينو- بيلينجهام.

في خط الهجوم: فيل فودين - هاري كين - بوكايو ساكا.

حكام مباراة إنجلترا وسويسرا في يورو 2024

حكم الساحة: الإيطالي دانييلي أورساتو.

حكم مساعد أول: الإيطالي سيرو كاربوني.

حكم مساعد ثانِ: الإيطالي اليساندرو جيالاتيني.

حكم رابع: الألماني دانيال زيبرت.

حكم تقنية الفيديو: الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.

تاريخ مواجهات إنجلترا وسويسرا

التقي منتخبا إنجلترا وسويسرا تاريخيًا في 27 مناسبة، فاز الأسود الثلاثة في 19 مرة، وانتصر السويسريين في 3 مباريات، بينما حسم التعادل 5 مواجهات أخرى.

وكانت آخر مباراة بين إنجلترا وسويسرا في مواجهة ودية عام 2022 وانتهت بفوز منتخب الأسود الثلاثة 2-1.