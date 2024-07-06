استشهاد 11 فلسطينيا وجرح آخرين في قصف إسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، باستشهاد، 11 فلسطينيًّا على الأقل وإصابة آخرين، فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 9 فلسطينيين إثر قصف قوات الاحتلال لمنزل ومستودع تابع للأونروا في مخيمي المغازي والنصيرات.

وأشارت المصادر إلى استشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف قوات الاحتلال منزلًا في مدينة غزة.

ومن غزة إلى الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، مدينة نابلس، في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من حاجز المربعة، وتجولت في أحياء وشوارع عدة، وتمركزت في منطقة رفيديا، فيما داهم جنود الاحتلال بنايات عدة في الحي.



غزة تواجه الإبادة

ومع مرور 274 يومًا على بداية الحرب في غزة، يواصل الاحتلال عدوانه وقصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى.

وفي أحد إحصاء لها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 38 ألفًا و11 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و87 ألفًا و445 مصابًا.

وقالت الوزارة إنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.