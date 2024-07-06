لأول مرة، رونالدو يفشل في زيارة الشباك ببطولة كبرى

يورو 2024، واصل كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، سلسلته السلبية في البطولات الدولية الكبرى، بعدما عجز عن هز شباك المنتخب الفرنسي في آخر مباريات البرتغال باليورو 2024.



وفشل رونالدو في زيارة مرمى منتخب فرنسا في المباراة التي جمعتهما على ملعب "فولكسبارك" ضمن ربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة في ألمانيا.

وتعد مباراة البرتغال وفرنسا هي المباراة التاسعة على التوالي في البطولات الكبرى التي تشهد يفشل رونالدو في التسجيل، وهي فترة صيام تهديفي غير مسبوقة للنجم البرتغالي.

وفشل الدون في التسجيل أمام كل من أوروجواي، وكوريا الجنوبية، وسويسرا، والمغرب على الترتيب في كأس العالم 2022، فضلًا عن التشيك، وتركيا، وجورجيا، وسلوفينيا، وفرنسا في النسخة الجارية من كأس أوروبا.

ويرجع آخر هدف سجله رونالدو في البطولات الكبرى إلى مباراة غانا في الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال قطر.

ومنذ هدفه الذي جاء في الدقيقة 65 من تلك المباراة، لعب رونالدو 711 دقيقة دون أن يضع بصمته التهديفية.

يذكر أن رونالدو هو الهدّاف التاريخي لكأس أوروبا برصيد 14 هدفًا، سجلها بواقع 2 في 2004، وهدف في 2008، و3 في 2012، ومثلها في 2016، و5 في 2020.

كما أنه اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 نسخ من البطولة القارية.

وانتهت مسيرة كريستيانو بيورو 2024، دون أن يضع بصمته التهديفية حيث فشل خلال المباريات الخمس في تسجيل أي هدف، واكتفى بمنح تمريرة حاسمة واحدة فقط بالبطولة.

وذكرت شبكة "سكواكا" المختصة بالإحصائيات، أن رونالدو فشل في تسجيل هدف ببطولة دولية كبرى لأول مرة في مسيرته الكروية.

وأسدل الستار على مسيرة الأسطورة كريستيانو رونالدو الذهبية مع المنتخب البرتغالي في بطولة كأس الأمم الأوروبية، بعد الخروج الصادم على يد فرنسا من الدور ربع النهائي من النسخة الحالية 2024.

البرتغال يودع يورو 2024



وسقط رونالدو مع رفاقه في الدور ربع النهائي بالخسارة في ركلات الترجيح 3-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليودع المسابقة في ظهوره الأخير فيها بصورة حزينة.

وكان رونالدو قد أكد عقب مباراة سلوفينيا في الدور ثمن النهائي أن "هذه هي آخر بطولة يورو سيخوضها في مسيرته الدولية".

ورغم أن رونالدو فشل في التسجيل خلال 5 مباريات خاضها في يورو 2024، إلا أنه يمتلك العديد من الأرقام التاريخية التي تزين مسيرته في البطولة بشكل عام

رونالدو هو الهداف التاريخي لليورو بتسجيل 14 هدفا، كما أنه أكثر اللاعبين مشاركة في المسابقة برصيد 30 مباراة، وهو الأكثر ظهورا بواقع 6 نسخ (2004 - 2008 - 2012 - 2016 -2020 -2024).

كذلك، يعد "الدون" هو أكثر اللاعبين صناعة للأهداف على مدار تاريخ المسابقة بواقع 8 تمريرات حاسمة، متساويًا مع التشيكي كاريل بوبورسكي.

وتوج رونالدو باللقب مرة واحدة مع منتخب بلاده تعود لنسخة 2016، عندما انتصر على فرنسا في المباراة النهائية، بهدف دون رد، وحل وصيفا خلال نسخته الأولى 2004، بالسقوط أمام اليونان (0-1).