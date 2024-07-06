هل يعتزل رونالدو وبيبي دوليا بعد خروج البرتغال من يورو 2024؟
رد روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، على أنباء اعتزال كريستيانو رونالدو وبيبي، نجمي البحارة بعد وداع يورو 2024 في ألمانيا.
وودع المنتخب البرتغالي، البطولة بعد الخسارة أمام فرنسا بركلات الترجيح (3-5)، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
وسئل مارتينيز، في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن أنباء اعتزال رونالدو وبيبي دوليا عن خروج البرتغال من اليورو، وأجاب: "لا.. كل شيء صعب للغاية الآن. ما زلنا نعاني من الهزيمة.. لا توجد قرارات فردية في هذه المرحلة".
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