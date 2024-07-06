يورو 2024 "وش السعد"، مبابي يفك عقدته أمام رونالدو

يورو 2024، رفع كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا رأسه للمرة الأولى أمام البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

واحتفل مبابي مساء أمس الجمعة بتأهل الديوك على حساب البرتغال للدور قبل النهائي لبطولة يورو 2024 بعد مباراة ماراثونية استمرت أكثر من 120 دقيقة في هامبورج.

وشارك مبابي في 3 أشواط قبل أن يخرج بين الشوطين الإضافيين متأثرا بآلام إصابته في الأنف، بينما أكمل رونالدو اللقاء لنهايته بالتعادل السلبي.

وسجل كريستيانو رونالدو ركلة الترجيح الأولى لكن لم تكن كافية لتفادي الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 3/5 ليحتفل كيليان مبابي للمرة الأولى أمام الدون بانتصار.

وقبل قمة فرنسا والبرتغال في دور الثمانية ببطولة يورو 2024 لم يهزم مبابي منافسه المخضرم في 4 مواجهات على مستوى الأندية والمنتخبات بل اكتفى بتعادلين مقابل خسارتين.

فرنسا ضد إسبانيا

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة إسبانيا في الدور قبل النهائي، علما بأن الماتادور أطاح بألمانيا منظم البطولة.

كما كسر منتخب فرنسا عقدة تاريخية بالتفوق بركلات الترجيح في مباراة إقصائية بالبطولات الكبرى لأول مرة منذ عام 1998، عندما أطاح بمنتخب إيطاليا في دور الثمانية بالمونديال.

وأصبحت فرنسا أول منتخب يصل لقبل النهائي في بطولة أمم أوروبا دون تسجيل هدف من لعب مفتوح، بل أحرز 3 أهداف منها هدفين ذاتيين إضافة إلى هدف لمبابي من ركلة جزاء.