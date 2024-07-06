السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يورو 2024 "وش السعد"، مبابي يفك عقدته أمام رونالدو

مبابي ورونالدو
مبابي ورونالدو

يورو 2024، رفع كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا رأسه للمرة الأولى أمام البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

واحتفل مبابي مساء أمس الجمعة بتأهل الديوك على حساب البرتغال للدور قبل النهائي لبطولة يورو 2024 بعد مباراة ماراثونية استمرت أكثر من 120 دقيقة في هامبورج.

وشارك مبابي في 3 أشواط قبل أن يخرج بين الشوطين الإضافيين متأثرا بآلام إصابته في الأنف، بينما أكمل رونالدو اللقاء لنهايته بالتعادل السلبي.

وسجل كريستيانو رونالدو ركلة الترجيح الأولى لكن لم تكن كافية لتفادي الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 3/5 ليحتفل كيليان مبابي للمرة الأولى أمام الدون بانتصار.

وقبل قمة فرنسا والبرتغال في دور الثمانية ببطولة يورو 2024 لم يهزم مبابي منافسه المخضرم في 4 مواجهات على مستوى الأندية والمنتخبات بل اكتفى بتعادلين مقابل خسارتين.

فرنسا ضد إسبانيا

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة إسبانيا في الدور قبل النهائي، علما بأن الماتادور أطاح بألمانيا منظم البطولة.

كما كسر منتخب فرنسا عقدة تاريخية بالتفوق بركلات الترجيح في مباراة إقصائية بالبطولات الكبرى لأول مرة منذ عام 1998، عندما أطاح بمنتخب إيطاليا في دور الثمانية بالمونديال.

وأصبحت فرنسا أول منتخب يصل لقبل النهائي في بطولة أمم أوروبا دون تسجيل هدف من لعب مفتوح، بل أحرز 3 أهداف منها هدفين ذاتيين إضافة إلى هدف لمبابي من ركلة جزاء.

فرنسا تصعد لنصف نهائي يورو 2024 بعد الفوز على البرتغال 5-3 بركلات الترجيح

لأول مرة، رونالدو يفشل في زيارة الشباك ببطولة كبرى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

يورو 2024 كيليان مبابي منتخب فرنسا كريستيانو رونالدو بطولة يورو 2024 فرنسا ضد إسبانيا

مواد متعلقة

لأول مرة، رونالدو يفشل في زيارة الشباك ببطولة كبرى

صورة مبابي مع عائلة رونالدو تثير الجدل باليورو

نهاية حقبة المعمرين، دموع بيبي ومواساة رونالدو تخطف الأنظار في يورو 2024 (فيديو)

مبابي يقود هجوم فرنسا أمام البرتغال في ربع نهائي اليورو 2024

الأكثر قراءة

جمال شعبان يكشف سرا صادما عن سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت

بعد التشكيك في مؤهلاته، تحرك برلماني حول معايير اختيار وزير التعليم الجديد

فروق في التوقيت، جمال شعبان يعلق على وفاة اللاعب أحمد رفعت بشكل مفاجئ

الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال في يد المواطن

رحل قبل تحقيق أمنيته الأخيرة، ماذا قال أحمد رفعت في آخر ظهور له قبل وفاته (فيديو)

حقيقة قيام طالب بالثانوية العامة بفتح بث مباشر من داخل اللجنة

وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية

بقلب مكسور ودعاء لأهله، محمد صلاح ينعي اللاعب أحمد رفعت

منوعات

المزيد

ناسا ترصد مرور "قتلة الكوكب" قرب الأرض (فيديو)

تحذيرات من تزايد عدد التماسيح في إقليم أسترالي

خطة لإعدام نصف مليون بومة في أمريكا، والسبب غريب

من كوني أول امرأة سوداء إلى سننتصر في 2020، فيديو كارثي جديدة لبايدن

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي اليوم السبت

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

قائمة الرابحين والخاسرين في الانتخابات البريطانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبًا

ما كيفية وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة لأداء الصلاة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية