يورو 2024، أجواء رائعة لجماهير سويسرا أمام إنجلترا (فيديو)
يورو 2024، حرصت جماهير سويسرا على التجمع بالالاف والهتاف لمنتخبها استعدادا لمواجهة لمواجهة إنجلترا، في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» المقامة حاليًا على الأراضي الألمانية.
أعلن مراد ياكين، تشكيل منتخب سويسرا ضد إنجلترا، في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» المقامة حاليًا على الأراضي الألمانية.
يحتضن ملعب «ميركور أرينا»، مباراة إنجلترا ضد سويسرا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024 الحالية.
تشكيل منتخب سويسرا ضد إنجلترا في يورو 2024
الحارس مرمى: يان سومر.
الدفاع: فابيان شار- مانويل أكانجي- ريكاردو رودريجيز.
الوسط: فابيان رييدير- ريمو فريلير- جرانيت شاكا- ميشيل أبيشير.
الهجوم: دان ندوي- بريل إيمبولو- روبن فارجاس.
فيما أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سويسرا مساء اليوم السبت علي أرضية ملعب دوسلدورف أرينا، فى الدور ربع نهائي يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا.
تشكيل إنجلترا أمام سويسرا في يورو 2024
في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
في خط الدفاع: كيرات تريبير- كونسا - جون ستونز - والكر.
في خط الوسط: ديكلان رايس -ماينو- بيلينجهام.
في خط الهجوم: فيل فودين - هاري كين - بوكايو ساكا.
موعد مباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي يورو 2024
تنطلق مباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي يورو 2024 في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.
القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي يورو 2024
تذاع مباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي يورو 2024 عبر قناة beIN Sports Max 1، وbeIN Sports Max 2.
ويسعى الأسود الثلاثة لخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية ومواجهة الفائز من مباراة هولندا وتركيا.
كما يسعى منتخب سويسرا لمواصلة حملته القوية في البطولة، والإطاحة بوصيف نسخة 2021، من أجل مواجهة الفائز من مباراة هولندا وتركيا في الدور نصف النهائي.
وتأهلت إنجلترا إلى ربع نهائي اليورو بعدما فازت على سلوفاكيا بشق الأنفس، بهدفين مقابل هدف بينما تأهل منتخب سويسرا إلى ربع النهائي بعدما فاز على حامل اللقب، إيطاليا، بهدفين دون رد.
حكام مباراة إنجلترا وسويسرا في يورو 2024
حكم الساحة: الإيطالي دانييلي أورساتو.
حكم مساعد أول: الإيطالي سيرو كاربوني.
حكم مساعد ثانِ: الإيطالي اليساندرو جيالاتيني.
حكم رابع: الألماني دانيال زيبرت.
حكم تقنية الفيديو: الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.
مشوار إنجلترا في يورو 2024
وتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثالثة في يورو 2024 برصيد 5 نقاط عقب الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين لتتأهل إنجلترا إلي الدور 16 لتواجه سلوفاكيا ثم فازت عليها بنتيجة 2-1.
مشوار سويسرا في اليورو
وتأهلت سويسرا لدور ثمن النهائي بعد احتلال وصافة المجموعة الأولي برصيد 5 نقاط بعد فوز بمباراة ثم تعادل في مباراتين، ولكن استطاعت سويسرا أن تطيح بمنتخب إيطاليا في الدور الـ 16 بنتيجة 2 - 0 لتصعد إلي الدور ربع النهائي.
تاريخ مواجهات إنجلترا وسويسرا
التقي منتخبا إنجلترا وسويسرا تاريخيًا في 27 مناسبة، فاز الأسود الثلاثة في 19 مرة، وانتصر السويسريين في 3 مباريات، بينما حسم التعادل 5 مواجهات أخرى.
وكانت آخر مباراة بين إنجلترا وسويسرا في مواجهة ودية عام 2022 وانتهت بفوز منتخب الأسود الثلاثة 2-1.
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