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حوادث

القبض على شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى

القبض على صاحب معرض
القبض على صاحب معرض بتهمة غسل 30 مليون جنيه،فيتو

 ألقت  مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب معرض؛ لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمحافظة القاهرة.
 

غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بالقاهرة 

 ضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة الإستثمارية - شراء قطع أراضى وسيارات).
 

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وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ  30 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

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