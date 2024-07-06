عودة آخر أفواج حجاج القرعة إلى أرض الوطن (فيديو وصور)

أعلنت وزارة الداخلية، اكتمال وصول أفواج حجاج القرعة إلى أرض الوطن، بعد أن أدوا مناسك الحج فى ضوء التيسيرات التى قدمتها بعثة حج القرعة لهم، واستقبل مطار القاهرة آخر أفواج الحجاج لهذا العام.





وقالت وزارة الداخلية ، فى بيان: "رحلة حجاج القرعة لهذا العام كانت متميزة فى خدماتها والتيسيرات التى قدمتها الوزارة للحجاج طوال فترة آداء المناسك، فقد كانت إقامتهم فى فنادق مجهزة بكافة وسائل الراحة بمكة والمدينة وتتميز بقربها من الحرمين الشريفين".





واكتست وجوه الحجاج بالفرحة لآداء فريضة الحج والنجاح الكبير لبعثة حج القرعة فى إحاطتهم بالرعاية الصحية والمعيشية وتيسير تنقلاتهم بين المشاعر.





و عاد ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد رحلةً إيمانية صادقة محملين بالآمال فى أن تغفر الذنوب وتعود صحائفهم بيضاء؛ فى إطار إهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1445هـــ.

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