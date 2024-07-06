السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يورو 2024، جماهير هولندا وتركيا يرقصون معا قبل مواجهة ربع النهائي (فيديو)

جماهير تركيا،فيتو
جماهير تركيا،فيتو

 يورو 2024، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرقص جماهير هولندا وتركيا معا في شوارع برلين بألمانيا قبل مواجهة المنتخبين، مساء اليوم السبت، في ختام منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والمقرر إقامتها على الملعب الأولمبي ببرلين.

التشكيل المتوقع لمباراة هولندا وتركيا بربع النهائي

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب رونالدو كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، مباراة تركيا في ربع نهائي يورو 2024، بتشكيل مكون من التالي:

في حراسة المرمى: فيربروجين.
خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، ستيفان دي فري.
خط الوسط: تشافي سيمونز، تيجاني ريندرز، دينزل دومفريس، شوتين، بيرخواين.
خط الهجوم: ممفيس ديباي، كودي جاكبو.

فيما جاء تشكيل تركيا المتوقع لمواجهة منتخب هولندا في ربع نهائي أمم أوروبا 2024 كالتالي: -

تشكيل تركيا المتوقع أمام هولندا 

في حراسة المرمى: ميرت جونوك.
خط الدفاع: ميرت مولدور، بارداكي، فيردي كاديجولو.
خط الوسط: كان أيهان- إسماعيل يوكسيك- أوركون كوكو.
خط الهجوم: أردا جولر- ألبير يلماز- كينان يلدز.

موعد مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي يورو 2024

وتنطلق مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي يورو 2024 في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي يورو 2024

وتذاع مباراة هولندا ضد تركيا في ربع نهائي يورو 2024 عبر قناة beIN Sports Max 1، وbeIN Sports Max 2.

ويواجه الطواحين الهولندية، طموحات تركيا بعدما قدم الأخير مباريات قوية ومميزة في النسخة الحالية لبطولة يورو 2024.

ونجح منتخب تركيا في إنهاء دور المجموعات في وصافة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد المتصدر البرتغال، لكن الأخير تفوق عليه بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.

ونجح تركيا في تخطى عقبة النمسا بهدفين مقابل هدف في دور ثمن نهائي اليورو ليحجز المنتخب التركي تذكرة العبور لربع نهائي اليور ومواجهة منتخب هولندا.

مشوار هولندا في يورو 202‪4

هولندا حجز مقعده في ثمن نهائي البطولة كأفضل ثوالث بعد احتلال المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط جمعتهم من فوز وتعادل وخسارة.

وتخطي هولندا عقبة رومانيا  بثلاثية نظيفة في دور الـ 16 ليحجز الطواحين مقعده في دور الثمانية اليورو ومواجهة تركيا.

تاريخ مواجهات هولندا وتركيا

وكان منتخب تركيا التقى مع نظيره الهولندي في 11 مباراة سابقة بجميع البطولات، حققت الطواحين الهولندية الفوز في 6 مباريات، وحقق الأتراك 3 انتصارات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

حكام مباراة هولندا وتركيا في يورو 2024

حكم الساحة: الفرنسي كليمان توربان.

حكم مساعد أول: الفرنسي نيكولا دانوس.

حكم مساعد ثانِ: الفرنسي بنجامين بيج.

حكم رابع: الألماني فيليكس تسفاير.

جماهير هولندا تحتشد قبل مواجهة تركيا في ربع نهائي يورو 2024 (صور)

يورو 2024، التشكيل المتوقع لمباراة هولندا وتركيا بربع النهائي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

يورو 2024 موعد مباراة هولندا وتركيا منتخب هولندا مباراة هولندا وتركيا كأس أمم أوروبا يورو 2024 بطولة كاس امم اوروبا

مواد متعلقة

محمد بركات يكشف برنامج المنتخب الأولمبي قبل أولمبياد باريس

جدول مباريات اليوم السبت 6 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

رضا سليم يعترف بعروض الميركاتو الصيفي ويكشف موقف الأهلي

سبب غياب محمد صلاح عن أول تدريب لسلوت مع ليفربول، فيديو للنادي يوضح القصة

مواعيد مباريات نصف نهائي يورو 2024

ختام مسيرته مش مسك، حسرة وحزن على وجه رونالدو بعد وداع اليورو 2024 (فيديو)

فرنسا تصعد لنصف نهائي يورو 2024 بعد الفوز على البرتغال 5-3 بركلات الترجيح

البرتغال وفرنسا يلجآن إلى ركلات الترجيح في مباراة الفرص الضائعة بيورو 2024

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: المسكوت عنه في وفاة أحمد رفعت!

أول تعليق من حسام حبيب بعد واقعة المشاجرة مع شيرين عبدالوهاب

تفاصيل واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

الأغلى بـ 70 جنيهًا، ننشر أسعار 17 نوعًا من المانجو بسوق الجملة

نادر شوقي وكيل أحمد رفعت: حقه جاي جاي

الدماء غطت جسدها، كواليس خناقة شيرين وحسام حبيب فجرا

معلمة وشقيقتها طالبة في اللجنة، ضبط صاحبة فيديو الغش الجماعي بالمنصورة

التفاصيل الكاملة لفيديو الغش الجماعي بامتحان الكيمياء للثانوية العامة بالدقهلية

منوعات

المزيد

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

بروفيسور روسي يكشف مخاطر النوم تحت مكيف الهواء

الصين تطلق حملة جديدة لمكافحة السمنة لهذا السبب

شرط غريب لنجلي ستارمر قبل الإقامة في 10 داوننج ستريت، تفاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 2024.7.6

سعر القصدير في السوق اليوم السبت 6-7-2024

سعر الألومنيوم اليوم السبت فى الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الإعلامية لونا الشبل.. من شاشات الإعلام للسيدة الثانية للرئيس السوري (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تناول اللحم المشوي في المنام وعلاقته بالخير والرزق

نساء لهن في الهجرة شأن، 4 نسوة هاجرن قبل الرسول

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بمواجهة الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية