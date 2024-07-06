ابدئي صفحة جديدة، مى كساب توجه رسالة مؤثرة لشيرين عبدالوهاب

وجهت الفنانة مى كساب رسالة مؤثرة للمطربة شيرين عبد الوهاب عقب تعرض الأخيرة لضرب مبرح من طليقها الفنان حسام حبيب.

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رسالة مى كساب لشيرين

وقالت مى كساب: "إلي أختي وصديقة العمر ‎شيرين عبد الوهاب رجعيلنا شيرين.. ما حدش هينقذك ولا هيرجع حقك غير نفسك.. فوقي إنتي شيرين عرفتك قوية وجدعة وكريمة وصادقة ومعافرة.. قومي خدي نفسك وعافري".

وتابعت مي كساب: “اقفي تاني علي رجلك اردمي الماضي ده وإبدئي صفحة جديدة عشان خاطرنا كلنا اللي بنحب شيرين انقذي انتي شيرين”.

وتوجهت المطربة شيرين عبد الوهاب فجر اليوم السبت لقسم شرطة التجمع، وقامت بتحرير محضر ضد طليقها المطرب حسام حبيب لتعديه عليها بالضرب المبرح، وإحداث ما بها من إصابات غطت جسدها بالدماء كاملًا.

خناقة شيرين وحسام

وبحسب المحضر ٧١٥٥ الذي تقدمت به شيرين ضد حسام، نشبت مشادة بين كلاهما لمدة ساعة متواصلة بسبب اختلافات جديدة بينهما، وتوجهت الفنانة إلى قسم الشرطة، والدماء تغطي وجهها ورأسها.

سبب المشاجرة

وأرجعت المصادر تلك المشاجرة إلى سرقة مبلغ مالي من شيرين، فيما ذهب عدد من المقربين إلى أن السبب الحقيقي هو أزمة بين شيرين وإحدى نجلتيها مما جعل شيرين تنفعل وتلجأ لحسام الذي لم يتعامل مع الأمر على النحو الصحيح وساهم في اشتعال الأزمة بين الفنانة ونجلتها.

جمهور شيرين: سبب المشاجرة علاقة عاطفية جديدة

وأرجع الجمهور وفانز شيرين عبد الوهاب سبب المشاجرة الأخيرة بين الثنائي الفني إلى الانتشار واسع المدى الذي تحدث حول وجود علاقة غرامية وزواج بين شيرين وطليق أنغام الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

تصالح مرتقب بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في المشاجرة الأخيرة

وأضافت المصادر أنه تم تكليف محامي شيرين عبد الوهاب بالتوجه لتسوية الأمر والتصالح في المحضر بشكل رسمي.