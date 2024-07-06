السبت 06 يوليو 2024
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رياضة

رئيس نادي اتحاد جدة السعودي يتقدم باستقالته

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

 كشفت تقارير صحفية مساء السبت مفاجأة كبيرة بشأن استقالة لؤي ناظر من رئاسة اتحاد جدة، بعد أيام قليلة من فوزه برئاسة مجلس إدارة شركة اتحاد جدة غير الربحية، خلفا للرئيس السابق أنمار الحائلي.

وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية، أن لؤي ناظر قدم استقالته من رئاسة النادي السعودي؛ بسبب اختلافات في قرارت التعاقدات.

وبحسب الصحيفة، فإن لؤي ناظر يرفض تكرار أحداث الموسم الماضي في تعاقدات الاتحاد.

ويعيش اتحاد جدة أزمة غير مسبوقة من الناحية الإدارية؛ حيث لم تنجح الإدارة في التعاقد مع مدرب جديد للفريق، ورفضت عدة أسماء عالمية تولي الإشراف على تدريب الفريق.

 

حجازي: تجربتي مع اتحاد جدة ناجحة

من جانب آخر، تحدث أحمد حجازي، خلال برنامج  "الكورة مع فايق" تجربتي مع اتحاد جدة ناجحة للغاية وراضٍ عنها وعندما تم تعاقد معي وصلت على مشروع موضوع من قبل المسؤولين هناك لعودة النادي إلى مكانته الطبيعية والجميع ساندني في بدايتي مع الفريق.

وأضاف: “الدوري السعودي مشروع كبير ويسير بطريقة تصاعدية والجميع هناك يعمل بشكل احترافي”. 

وأكمل “وجود نجوم في الدوري السعودي شيء جيد لحجازي لأن نجاحي وسط هؤلاء النجوم يحسب لي وهو شعور جيد للعب وسط هذه الكوكبة”. 

وقال حجازي: “كريم بنزيما لاعب كبير والظروف التي مر بها النادي خلال الفترة الماضية هي التي لم تساعده على السير بشكل جيد مع الفريق وهذا سبب عدم ظهوره بمستواه المعهود”. 

وتطرق: "نتأسف لجميع جماهير الاتحاد بسبب الأداء الذي ظهر عليه الفريق خلال الفترة الماضية ولديهم كل الحق لأنهم يريدون مشاهدة فريقهم في أفضل حال دائمًا. 

مسئولو النادي  تحدثوا معي على أنهم يحتاجون مكاني

وأضاف: "بعد الإصابة تحدثوا معي في النادي على أنهم يحتاجون مكاني وقلت لهم ليس لديّ مشكلة في أن يأتي لاعب بدلًا مني حتى أعود إلى القائمة، وهذا أسعدني لأن الفريق يريد مواصلة النجاحات التي حققناها في الفترة السابقة.

وتحدث: “بسبب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق، جعلني أكثف من التدريبات التأهيلية للعودة سريعا للتواجد مع النادي”. 

واستطرد: "ما زلت لاعبًا في صفوف فريق اتحاد جدة ولدي موسمان متبقيان في عقدي والأمور في يد النادي ولم يتحدث معي أحد داخل النادي في أي شيء. 

واختتم: “نعم هناك أندية من خارج السعودية وداخلها تهتم بحجازي والأمور كما تحدثت في يد اتحاد جدة وليس في يدي”. 

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اتحاد جدة لؤي ناظر حجازي الدوري السعودي كريم بنزيما شركة اتحاد جدة غير الربحية

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