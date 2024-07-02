حجازي: تجربتي مع اتحاد جدة ناجحة وهذا سبب هبوط مستوى كريم بنزيما

تحدث أحمد حجازي، خلال برنامج "الكورة مع فايق" تجربتي مع اتحاد جدة ناجحة للغاية وراضٍ عنها وعندما تم تعاقد معي وصلت على مشروع موضوع من قبل المسؤولين هناك لعودة النادي إلى مكانته الطبيعية والجميع ساندني في بدايتي مع الفريق.

وأضاف: “الدوري السعودي مشروع كبير ويسير بطريقة تصاعدية والجميع هناك يعمل بشكل احترافي”.

وأكمل “وجود نجوم في الدوري السعودي شيء جيد لحجازي لأن نجاحي وسط هؤلاء النجوم يحسب لي وهو شعور جيد للعب وسط هذه الكوكبة”.

وقال حجازي: “كريم بنزيما لاعب كبير والظروف التي مر بها النادي خلال الفترة الماضية هي التي لم تساعده على السير بشكل جيد مع الفريق وهذا سبب عدم ظهوره بمستواه المعهود”.

وتطرق "نتأسف لجميع جماهير الاتحاد بسبب الأداء الذي ظهر عليه الفريق خلال الفترة الماضية ولديهم كل الحق لأنهم يريدون مشاهدة فريقهم في أفضل حال دائمًا.

وأضاف: "بعد الإصابة تحدثوا معي في النادي على إنهم يحتاجون مكاني وقلت لهم ليس لدي مشكلة في أن يأتي لاعب بدلًا مني حتى أعود إلى القائمة وهذا أسعدني لأن الفريق يريد مواصلة النجاحات التي حققناها في الفترة السابقة.

وتحدث: “بسبب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق جعلني أكثف من التدريبات التأهيلية للعودة سريعا للتواجد مع النادي”.

واستطرد: "ما زلت لاعبًا في صفوف فريق اتحاد جدة ولدي موسمين متبقيين في عقدي والأمور في يد النادي ولم يتحدث معي أحد داخل النادي في أي شيء.

واختتم: “نعم هناك أندية من خارج السعودية وداخلها تهتم بحجازي والأمور كما تحدثت في يد اتحاد جدة وليس في يدي”.