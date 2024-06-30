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رياضة

بعد ارتباط اسمه بالأهلي، تقارير سعودية تكشف وجهة أحمد حجازي المقبلة

أحمد حجازي يغادر
أحمد حجازي يغادر اتحاد جدة، فيتو
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كشفت تقارير صحفية سعودية أن أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، اقترب كثيرا من الانضمام إلى فريق نيوم الصاعد حديثا لدوري "روشن السعودي".

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن أحمد حجازي بات على بعد خطوة واحدة من أجل إتمام اتفاقه للانضمام لفريق نيوم، حيث ينتهي عقده مع اتحاد جدة بانتهاء الموسم الحالي.

وبحسب الصحيفة فإن حجازي اقترب من التوقيع على عقد انتقاله للفريق السعودي لمدة موسم واحد فقط مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

ارتباط اسم أحمد حجازي بالأهلي

 دخل النادي الأهلي في مفاوضات لضم أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بمدافعه السابق وفقا لصحيفة اليوم السعودية.

وكشفت الصحيفة السعودية وفقا لمصادرها الخاصة أن الأهلي يرغب في ضم حجازي بعد استقرار اتحاد جدة على رحيله، مشيرة إلى أن المفاوضات قد بدأت وتسير بشكل جيد بين الطرفين حتى الآن.

واستقر اتحاد جدة على رحيل أحمد حجازي بعد تراجع مستواه الموسم الماضي وفقا لما ذكرته صحيفة اليوم.

 

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