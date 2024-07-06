جامعة كفر الشيخ تحقق ترتيبا متقدما بتصنيف "ليدن" الهولندي

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ظهور الجامعة في المركز 1257 عالميا بتصنيف ليدن الهولندي العالمي للجامعات، حيث تقدمت الجامعه 123 مركزا عالميا عن العام الماضى وجاءت الجامعة في المركز35 أفريقيًا حيث تقدمت 4 مراكز، والمركز 13 محليًا، بينما حققت في علوم الحياة على الارض المركز الرابع محليا والمركز 14 افريقيًا، وفي العلوم الفيزيائية والهندسية المركز 14 محليَا والمركز 33 افريقيا، وفي العلوم الطبية والحيوية المركز 14 محليا والمركز 35 افريقيًا.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ظهور الجامعة في التصنيفات العالمية المرموقة جاء بسبب تنوع البحوث العلمية فى كافة مجالات العلوم والحرص على النشر بالمجلات العالمية الكبرى والتعاون المؤسسى مع الجميع، كما جاء نتيجة لتنفيذ آليات وأهداف وضعتها الجامعة لتحسين معدل معايير التصنيف الدولي بها، طبقًا لمتطلبات جهات التصنيف العالمية، ودعم الجامعة لباحثيها.

أسباب تقدم جامعة كفر الشيخ في التصنيفات العالمية

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، إلي أن نجاح الجامعة في التواجد بمراكز متقدمة بكافة التصنفيات العالمية جاء نتيجة جهود كبيرة وتخطيط تم الإعداد له وتوفير كافة الاجواء المناسبة للنشر العلمي المميز في كافة المجلات العلمية ذات التأثير العالمي، فضلا عن إصدار مجلات علمية بالتعاون مع دور النشر العالمي لفتح مسارات جديدة لأعضاء هيئة التدريس للنشر العلمي الدولي.

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، جميع منتسبي الجامعة لتقدم الجامعة المستمر وإدراجها في العديد من التصنيفات الدولية، والذي يؤكد مدي حرص الجامعة وسعيها المستمر للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية وتحقيقها للريادة محليًا وأفريقيًا وعالميًا.

ومن جانبه، اشار الدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن تصنيف ليدن الهولندي للجامعات العالمية يعتمد على النشر العلمي العالمي المبوب في قاعدة بيانات (Clarivate) وجودة هذه البحوث والإشارة إليها والتعاون المؤسسي والدولي لانتاجها، كما يضع عددًا من المؤشرات الأكاديمية، وفقًا للمعايير الببليومترية التي تقيس حجم وعدد ومعامل التأثير للاقتباس للمنشورات العلمية للباحثين التابعين للجامعات، ونسب وأعداد الأبحاث المشتركة مع الجامعات الأخرى والمؤسسات الصناعية، والانضباط والحجم المؤسسي، والسمعة البحثية الدولية والإقليمية، والتعاون الدولي، والتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين مع الجامعات الأخرى.