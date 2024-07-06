أوستن: ندعم الجهود الجارية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال اتصال مع وزير جيش الاحتلال، يوآف جالانت، التحديات الأمنية بمنطقة الشرق الأوسط، من الجماعات التي تدعمها إيران.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان، اليوم السبت، إن أوستن حث على وقف التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية المستمرة لحل الصراع في غزة.
وأضاف البيان أن وزير الدفاع الأمريكي عبر عن دعمه للجهود الجارية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، باعتباره الفرصة الواعدة لإعادة جميع المحتجزين إلى وطنهم بأمان.
كما شدد أوستن مجددا التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، وفق ما أكد بيان البتاجون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبي