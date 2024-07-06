السبت 06 يوليو 2024
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خارج الحدود

أوستن: ندعم الجهود الجارية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

زير الدفاع الأمريكي
زير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فيتو

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال اتصال مع وزير جيش الاحتلال، يوآف جالانت، التحديات الأمنية بمنطقة الشرق الأوسط، من الجماعات التي تدعمها إيران.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان، اليوم السبت، إن أوستن حث على وقف التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية المستمرة لحل الصراع في غزة.

وأضاف البيان أن وزير الدفاع الأمريكي عبر عن دعمه للجهود الجارية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، باعتباره الفرصة الواعدة لإعادة جميع المحتجزين إلى وطنهم بأمان.

كما شدد أوستن مجددا التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، وفق ما أكد بيان البتاجون.

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