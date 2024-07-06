مالك وادي دجلة يطالب بإلغاء الدوري المصري بعد وفاة أحمد رفعت

الدوري المصري، طالب ماجد سامي مالك وادي دجلة، بإلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب وفاة أحمد رفعت، نجم مودرن سبورت.

وفاة أحمد رفعت

وأعلن مودرن سبورت، اليوم السبت، وفاة لاعبه أحمد رفعت بعد تدهور حاد في حالته الصحية عن عمر 31 عاما.

وكتب ماجد سامي عبر حسابه على "فيسبوك": "دوري أحمد رفعت 2023-2024، فليكن اليوم السادس من يوليو عام 2024، يومًا تاريخيًا من أجل أحمد رفعت وجميع اللاعبين، مات اللاعب الدولي أحمد رفعت، وسنموت جميعًا، رحمة الله عليه وعلينا وعلى جميع المصريين، فهل سيكون رد الفعل هو تأجيل مباراة ناديه المقبلة؟".



وأضاف: "مات رفعت من مضاعفات ما حدث له منذ أشهر، فماذا فعلنا في الأشهر الـ4 التي مرت حتى نحاول إنقاذه؟ أو حتى نتحاشى أن يتكرر الموقف الذي حدث له للاعب غيره؟.. مات رفعت وسيموت آخرون إن استمر اللعب في يوليو وأغسطس وفي ظل هذه الأجواء الحارة".



وأكمل: "كان إلغاء الدوري في موسم كورونا ثم في الموسم الذي يليه واجبًا على من كانوا يديرون الكرة، إلا أنهم عاندوا الطبيعة فأفسدوا مسابقاتنا منذ حينها واليوم ولوفاة اللاعب أحمد رفعت، أتمنى أن يتفق الجميع على قرار تاريخي بإطلاق اسم اللاعب أحمد رفعت على دوري هذا الموسم وإنهائه اليوم مع تطبيق اللائحة (أيًا ما كانت نتيجتها)".



وقال: "فيما يخص إعلان الترتيب النهائي للفرق مع الاتفاق على عدم إقامة أي احتفالات من قبل بطل الموسم الحالي. (أهلي أو بيراميدز) تقديرًا للظرف المؤلم، فهل من عاقل في كرة بلادنا حتى يحدث هذا؟!".