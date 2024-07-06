والدة محمد عبد الوهاب: قلبي انفطر على أحمد رفعت

قالت والدة لاعب الأهلي الراحل محمد عبدالوهاب، إن قلبها انفطر بسماع خبر وفاة لاعب مودرن سبورت أحمد رفعت، فقد أعاد الخبر إلى ذهنها أحداث وفاة نجلها في ملعب التيتش أثناء التدريب، وتذكرت أصعب وقت مر عليها.

وأضافت أنها أكثر شخص في الدنيا يشعر الآن بحالة والدة الراحل أحمد رفعت، داعية لها بالثبات والصبر، كما قدمت التعازي لأسرة اللاعب.

وطالبت والدة محمد عبدالوهاب اللاعبين واتحاد كرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، بأن يأخذوا بيد أم أحمد رفعت حتى تعبر هذه المحنة بسلام، لأنها تمر بأصعب وقت في الحياة، وهو فقد الأبناء، الذي يعد أكبر اختبار من الله لعباده المؤمنين، مؤكدة أن الصبر خير وسيلة لعبور هذا الامتحان المرهق نفسيا.

حالة قرية أحمد رفعت بعد سماع خبر وفاته

وكان أهالي قرية إبشان بكفر الشيخ قد شيعوا جثمان لاعب نادي مودرن سبورت احمد رفعت بعد أداء صلاة الجنازة عليه بأحد أكبر مساجد القرية، فيما علت الأحاديث الجانبية بين الأهالي عن سمعته وسيرته الطيبة وتواضعه بين الناس، وحرصه دوما علي التواصل مع أهل قريته.

حالة من الحزن تعم كفر الشيخ

وكانت حالة من الحزن سادت بين أهالي محافظة كفر الشيخ وتحديدا مركز بيلا مسقط رأس أحمد رفعت،، بعد انتشار خبر وفاته بعد صراع مع المرض، وفقا لما نشرته صفحة فيوتشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتحولت مواقع التواصل لدفاتر عزاء في وفاة الفقيد الراحل، إذ دعا له أهالي المحافظة أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونعت صفحة فيوتشر اللاعب في منشور صباح اليوم، جاء فيه: “يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.