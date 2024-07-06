السبت 06 يوليو 2024
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حوادث

تفاصيل الحكم بالإعدام والسجن لـ 50 متهما في "خلية العجوزة"

الحكم باعدام متهمين
الحكم باعدام متهمين والمشدد لاخرين في خلية العجوزة، فيتو

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة  بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والسجن المؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 3 سنوات لـ 10 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة".

 

كما أمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وحظر  المحكوم عليهم من الإقامة في المحافظات الحدودية لمدة 5 سنوات، وقررت المحكمة إشراكهم في دورات إعادة تأهيل وإدراج المتهمين والكيان التابعين له علي قوائم الإرهاب.

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة عدد من المتهمين بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

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بمحكمة بدر لجماعة إرهابية خلية العجوزة المحكمة

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