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إحالة المقصرين بوحدات الرعاية الصحية ببئر العبد إلى التحقيق

صحة شمال سيناء،فيتو
صحة شمال سيناء،فيتو

أجرى الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، زيارة مفاجئة لوحدات الرعاية الأولية بمركز ومدينة بئر العبد للاطمئنان على سير العمل وتقديم  الخدمات الطبية للمواطنين  

إحالة المقصرين الي التحقيق بوحدات الرعاية ببئر العبد 

وبدأ الدكتور بدر زيارته بتفقد مراكز الرعاية بكل من قرى" بالوظة والشهداء والجناين وام عقبة "  تفقد خلالها  غرف "الاستقبال والصيدلية، الأسنان وغرف الكشف "  وقام بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والامصال واللقاحات بهم  ووجه وكيل الوزارة أثناء جولته  بإحالة  المقصرين  إلى التحقيق.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين

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