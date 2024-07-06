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رئيس العاشر من رمضان: الإسراع بمعدلات تنفيذ الوحدات السكنية وتطوير المداخل والميادين

شقق الإسكان بالعاشر
شقق الإسكان بالعاشر من رمضان، فيتو

اجتمع اليوم المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس مدينة العاشر من رمضان؛ بهدف التأكيد على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الوحدات السكنية وتنفيذ أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام لسرعة تسليمها.

وأشار رئيس مدينة العاشر من رمضان إلى أهمية تطوير المداخل والميادين.

وأكد أنه لابد أن نولي المزيد من الاهتمام بأعمال الصيانة والزراعة والنظافة بالمدينة حفاظا على المظهر الحضارى للمدينة.

خلق بيئة ملائمة للصناعات المحلية

وفي سياق متصل، شدد على ضرورة تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية لخلق بيئة ملائمة للصناعات المحلية.

من جانب آخر، وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، لتفقد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمدينة، وينتقل بعدها لتفقد المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، ويرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وعقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مطولًا مع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورؤساء أجهزة التعمير على مستوى الجمهورية، وعدد من مسئولي الجهاز، لمتابعة موقف المشروعات التنموية المختلفة التي يتولى الجهاز تنفيذها بمختلف المحافظات، سواء ضمن خطته الاستثمارية، أو مشروعات لصالح أجهزة الدولة.

ونقل وزير الإسكان، توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوزارة وجهاتها المختلفة، وخاصة ضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، التي يشارك الجهاز في تنفيذها بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذا مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث إن تلك المشروعات تتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية.

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