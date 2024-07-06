كراسة شروط حجز شقق مشروع لؤلؤة أكتوبر (صور)

ننشر كراسة شروط حجز شقق مشروع لؤلؤة أكتوبر والتى تطرحها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر سحب كراسات الشروط من مقر الهيئة بداية من 10 يوليو الجاري حتى 24 يوليو، وعلى أن يبدأ التقديم 29 يوليو حتى 18 أغسطس المقبل، وتخصيص الشقق بنظام القرعة العلنية.

وتتراوح مساحات الشقق من 135 - 155 متر مربع، وموعد التسليم ديسمبر 2024، والشقق نصف تشطيب.

وكراسة الشروط كالتالي:

كشفت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن تقاصيل التقديم وحجز شقق الهيئة والتى تطرحها بمدينة العاشر من رمضان والشقق بمساحات تتراوح ما بين 68 - 84 مترا مربعا.

وتتمثل شروط التقديم في التالي:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة).

- أن لا يقل سن المتقدم عن ٢١ عاما في تاريخ بدء الحجز.

لا يحق للاسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع.

-الشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يجوز استعمالها لأي أغراض تجارية أو إدارية أو غيرها.

- في حالة استرداد المبالغ المالية المسددة لأى سبب يتم تقديم خطاب برقم الحساب البنكي الخاص بالعميل شخصيا والذى تم الحجز باسمه لتحويل المبالغ المستردة عليه.

- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.