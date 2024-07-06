وزير الإسكان يصل برج العرب الجديدة لتفقد مشروعاتها

وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، لتفقد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمدينة، وينتقل بعدها لتفقد المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، ويرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مطولًا مع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورؤساء أجهزة التعمير على مستوى الجمهورية، وعدد من مسئولي الجهاز، لمتابعة موقف المشروعات التنموية المختلفة التي يتولى الجهاز تنفيذها بمختلف المحافظات، سواء ضمن خطته الاستثمارية، أو مشروعات لصالح أجهزة الدولة.

ونقل وزير الإسكان، توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوزارة وجهاتها المختلفة، وخاصة ضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، التي يشارك الجهاز في تنفيذها بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذا مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث إن تلك المشروعات تتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية.

وأوضح الوزير، أن الجهاز المركزي للتعمير، وأجهزته التابعة، يُعد أحد الأذرع التنفيذية التابعة لوزارة الإسكان، حيث يتولى الجهاز تنفيذ الكثير من المشروعات القومية والتنموية الكبرى على مستوى الدولة، ومنها، مشروعات الطرق القومية، وعدد من المحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وغيرها من المحافظات، ومشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمشروعات التنموية المتنوعة بالمحافظات الحدودية، وشبه جزيرة سيناء، كما يتولى تنفيذ المشروعات المختلفة لصالح الغير (المحافظات - جهات الدولة المتعددة).

وشهد الاجتماع استعراض ما نفذه الجهاز على مدار 10 سنوات سابقة، وكذا ما ينفذه حاليا، حيث أشاد المهندس شريف الشربيني، بالجهود المبذولة من الجهاز المركزي للتعمير خلال الفترة السابقة، حيث عمل الجهاز خلال 10 سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 وحتى الآن، في تنفيذ 1642 مشروعًا (تم وجار الانتهاء من تنفيذها) بإجمالي استثمارات 142.3 مليار جنيه، مشددًا على مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ مختلف المشروعات في أوقاتها المحددة وبأعلى جودة.