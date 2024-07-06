جهاز مدينة دمياط الجديدة يحذر من إقامة خيم عشوائية على الشاطئ

حذر جهاز مدينة دمياط الجديدة من أي مخالفات على الشاطئ، وأوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه وفي إطار التصدي والتعامل بكل حسم مع المخالفات ومظاهر العشوائية بالمدينة عامة، ومنطقة الشاطئ بصفة خاصة خلال موسم الصيف تم اليوم إزالة عدد (23) خيمة عشوائية من على الشاطئ من خلال الإدارات المعنية بالجهاز، ومصادرة المضبوطات وإيداعها المخازن المركزية بالجهاز.



من جهته أهاب رئيس الجهاز، بالمصطافين من سكان المدينة وزائريها رواد منطقة الشاطئ، الإلتزام وعدم إقامة أي مظاهر عشوائية، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشاطئ، منوهًا بأنه سيتم إزالتها فورا ومصادرتها وتوقيع الغرامات المقررة من ( 500: 1000) جنيه، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين ، وكذا الإلتزام بالمناطق المحددة للسباحة في مياه البحر والمؤمنة برجال الإنقاذ، حفاظًا على سلامة أرواحهم.

مؤكدا حرص جهاز المدينة، على توفير شاطئ متكامل طبقًا للمواصفات وعوامل الأمان، وتقديم أفضل الخدمات خدمة لسكان المدينة وزائريها رواد منطقة الشاطئ.

الجدير بالذكر أن شاطئ مدينة دمياط الجديدة، يشهد هذا العام إقبالًا كبيرًا ومتزايدًا من سكان المدينة والزائرين من المحافظات والمدن المجاورة خلال هذه الفترة، بعد أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي شهدتها منطقة الشاطئ.