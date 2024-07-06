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رياضة

بعد وفاة أحمد رفعت، رابطة الاندية تعلن تأجيل مباراة المقاولون ومودرن سبورت

احمد رفعت، فيتو
احمد رفعت، فيتو

وفاة أحمد رفعت، قررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت نظرًا لوفاة اللاعب أحمد رفعت.

وكان من المقرر إقامة المباراة في الرابعة عصر اليوم السبت بالجولة 30 ببطولة الدوري المصري الممتاز

 

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وفاة أحمد رفعت 

أعلنت صفحة مودرن سبورت عبر ـ"فيس بوك"، وفاة أحمد رفعت لاعب كرة القدم بصفوف نادي مودرن سبورت، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

 

وقالت صفحة مودرن سبورت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

 

وأضافت: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة إلي أسرة اللاعب، وجماهير الرياضة المصرية في وفاة أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت.


وقال صبحي: "كان أحمد رفعت مثالًا يحتذى به في دماثه الخلق، خالص العزاء لأسرة اللاعب وأسرة الرياضة المصرية بالكامل".


داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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