سيف الجزيري يعود لقائمة الزمالك أمام الإسماعيلي بعد غياب طويل بسبب الإصابة

يعود التونسي سيف الدين الجزيري، لقائمة الزمالك استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الإسماعيلي غدا الأحد في الدوري الممتاز، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وشارك سيف الجزيري في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.

جاء ذلك، عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له بقرار من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، حيث كان يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية.

وشارك سيف الجزيري في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي يوم أمس الجمعة، لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية، للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي غدا الأحد على إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري الممتاز

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي غدا الأحد على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والاسماعيلي في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز ال12 برصيد 31 نقطة.