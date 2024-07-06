قبل موقعة الدوري، تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي غدا الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز.

وفي السطور التالية تستعرض "فيتو" تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي قبل موقعة الغد في الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

واجه الزمالك نظيره الإسماعيلي في 121 مباراة في جميع البطولات، استطاع الفارس الأبيض الفوز في 55 لقاء، فيما فاز الإسماعيلي في 33، وانتهت 33 مباراة بالتعادل.

وخلال الـ121 مباراة سجل لاعبو الزمالك 154 هدفًا في شباك الإسماعيلي، وسجل الدراويش 123 هدفًا فى شباك الفارس الأبيض.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي غدا الأحد على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والاسماعيلي في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 برصيد 31 نقطة.