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غرفة الإسكندرية تستقبل وفدا من نظيرتها بالبحيرة لبحث سبل التعاون

غرفة الإسكندرية تستقبل
غرفة الإسكندرية تستقبل وفد

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل وفد من الغرفة التجارية بالبحيرة برئاسة محمد الشريف، وبحضور  أحمد الفيشاوي نائب أول رئيس مجلس الإدارة والدكتور مجدي الصيرفي نائب ثان رئيس غرفة البحيرة، ومصطفى بدر سكرتير الغرفة، وصلاح قنطوش مساعد أمين الصندوق، وعضوي مجلس الإدارة محمد ملوخية وأحمد أبو الفضل، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

 

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وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين غرفتي الإسكندرية والبحيرة، في العديد من القطاعات بما يعود بالنفع على منتسبي الغرفتين.

وخلال اللقاء أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس "غرفة الإسكندرية" أن الهدف من اللقاء مناقشة آليات التعاون لتعزيز التطوير والتنمية بغرفة البحيرة فيما يعود بالنفع والصالح العام على منتسبي الغرفة.

وأكد محمد الشريف رئيس غرفة البحيرة أن التطوير المستمر والملحوظ للجميع بغرفة الإسكندرية، كان هو الدافع الأساسي لمحاول نقل تلك التجربة إلى الغرفة التجارية بالبحيرة، مشيرًا إلى أن غرفة الإسكندرية تعد مثال لنجاح لم نرى مثيل له في جميع الغرف الآخرى، و"نأمل في أن نبدأ في أولى خطوات التطوير بغرفة البحيرة، بالتعاون والمشاركة من قبل غرفة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة".

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة محمد حفني، والمهندس البديوي السيد، ومحمود مرعي.

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الاسكندرية أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية الصناعية الغرفة

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