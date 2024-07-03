غرفة الإسكندرية تستقبل وفدا مغربيا لبحث سبل التعاون بين الجانبين

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفد من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس بالمغرب، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

في بداية اللقاء رحب الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة بالحضور، وقدم نبذة عن تاريخ غرفة الإسكندرية، كما أكد خلال كلمته عن عمق العلاقات المصرية المغربية.

وأضاف أن الهدف من اللقاء تقوية العلاقات بين الشركات المصرية والمغربية، والعمل على رفع حجم التعاملات والتبادل التجاري بين الجانبين، خاصة وأن العلاقة بين البلدين تتسم بالتعاون الوثيق والتطور المستمر.

في نفس السياق، أكد الأستاذ هشام سليماني النائب الأول لرئيس غرفة تجارة فاس مكناس المغربية أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب تجاوز الـ٧٠٠ مليون دولار في ٢٠٢٣، ونطمح في زيادة تلك الأرقام خلال الفترات المقبلة.

وأشار إلى أن هناك اهتمام متزايد لزيادات الاستثمارات المغربية في مصر، وزيادة الاستثمارات المصرية في المغرب خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية.

من جانبه، أكد إبراهيم أبو عميرة رئيس الغرفة المصرية المغربية المشتركة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية تشهد تطورًا ونموًا ملحوظًا مدعوم بجهود حكومية لتسهيل الأعمال التجارية، ونعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين.

كما تم خلال اللقاء التعريف بعدد من الشركات المصرية وعقد العديد من اللقاءات الثنائية، لبحث سبل وآليات تعزيز التعاون بينهم.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف بقطر والمهندس شريف الجزيري والأستاذة رانيا نصير، والمهندس البديوي السيد، والأستاذ محمود مرعي، والأستاذ أشرف أبو إسماعيل.