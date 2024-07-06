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رياضة

رئيس نادي لافيينا يطالب بفتح تحقيق في وفاة أحمد رفعت

أحمد رفعت، فيتو
أحمد رفعت، فيتو

طالب محمود الأسيوطي رئيس نادي لافيينا، بفتح تحقيق عاجل في وفاة أحمد رفعت لاعب فيوتشر "مودرن سبورت" بعد تصريحات الأخير خلال لقائه التليفزيوني الأخير.

فتح تحقيق في وفاة أحمد رفعت

وكتب رئيس نادي لافيينا عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بلاغ للنائب العام لفتح تحقيق فورًا، ربنا يرحمك ويسكنك الفردوس الأعلى أحمد رفعت..لكن المرحوم الشاب رفعت حكى في برنامج ابراهيم فايق قبل وفاته أن هناك مسؤول كبير في الرياضة وفي الدولة كمان كان يضغط عليه ضغوطات لا يتحملها بشر كانت أحد الأسباب في وقوعه على أرض الملعب من التعب النفسي إلى أن وصل الأمر إلى وفاته".

وواصل الأسيوطي: "هذا بلاغ علني من المرحوم الشاب أحمد رفعت إلى المسئولين لفتح تحقيق على أعلى مستوى لإزاحة هذا المسئول عن منصبه ومعاقبته عن جريمة قتل هو سبب فيها …الموضوع دا مهم يحصل لإني بيحصل مع ناس كتير والناس الغير قادرين بالتهديد دايمًا من مسؤولين كبار ….ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء". 

وقال: "اتمنى من المحامين الشرفاء التحرك فورًا وعلى إدارة مودرن فيوتشر تفصح عن هذا الشخص المحمي في منصبه حيث أن اللاعب أشار في البرنامج أنهم يعلمون من هو الشخص".

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وفاة أحمد رفعت لاعب فيوتشر مودرن سبورت احمد رفعت محمود الاسيوطي

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