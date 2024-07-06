السبت 06 يوليو 2024
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حوادث

خطف ابني وهددني بمياه نار، زوجة ترفع دعوى طلاق للضرر بمحكمة جنوب الجيزة

محكمة الاسرة، فيتو
محكمة الاسرة، فيتو

أقامت زوجة دعوى  طلاق للضرر ضد زوجها ودعوى أخرى لضم حضانة طفلها البالغ من العمر 3 أعوام  أمام محكمة الأسرة  بجنوب الجيزة، متهمةً زوجها بخطف طفلها  وحرمانها من رعاية الطفل ومن رؤيته، بسبب خلافات نشبت بينهما أدت إلى تركه المنزل وأخذ الطفل.

وأفادت الزوجة بأن زوجها استولى على حقوقها الشرعية المسجلة في عقد الزواج، وتركها معلقة، كما أنه اعتدى عليها بالضرب المبرح وشهر بسمعتها.

وأشارت إلى أنها خرجت من زيجتها خاسرة لكل شيء، بما في ذلك حقها في رؤية ابنهما، ولم تنجح في إقناع زوجها بتمكينها من رؤيته. 

وعندما لجأت إلى القضاء، قام بتهديدها بالقاء مياه نارية عليها، ما دفعها لإقامة بلاغ ضده لعدم التعرض لها خوفًا على حياتها من عنفه بقسم شرطة بولاق الدكرور.

وأكملت الزوجة حديثها قائلة: “عشت في جحيم طوال الفترة الماضية بسبب تهديداته المستمرة لي، ورفضه تطليقي رغم عرضي عليه إبراءه من حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مقابل اعطاء ابني اقوم بتربيته بعيدا عنه لكنه كان له مخطط آخر بعد أن خطف طفلي وأخذه مني بالقوة، ورفض تمكيني من رؤيته”.

واضافت:"اعيش الان في عذاب بسبب عجزي عن حل الخلافات معه بسبب تعنته ولم اجد سبيل غير اني اقوم برفع الدعوى امام محكمة الاسرة بامبابة رغم تهديداته المستمرة لي، ولدي كل الثقة ان ينصفني القضاء ويرجع لي ابني ويخلصني من ذلك الرجل الذي أصبح يمثل في حياتي الجحيم".

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