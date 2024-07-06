السبت 06 يوليو 2024
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حوادث

فيتو ترصد وقائع لسرقة منازل عدد من المشاهير

الخادمة كلمة السر
الخادمة كلمة السر في وقائع سرقة المشاهير، فيتو

ترصد فيتو  لقرائها وقائع سرقة فيلا المشاهير بالاحياء الراقية والتي نجحت الاجهزة الامنية في كشفها وضبط المتهمين والمضبوطات فور الوصول لمفتاح القضية وهي مخدومتهم، في السطور التالية نسرد ابرز هذه الوقائع.

ففي الحي الراقي بالمعادي تعرضت شقة  لاعب النادي الأهلي السابق عماد متعب لسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية وبجهود رجال المباحث تم فك لغز . حيث توصلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة المعادي  إلى أن وراء الواقعة خادمة تعمل لديه، وتم القبض عليها واعترفت بالواقعة.

وامام جهات التحقيق اعترفت الخادمة بسرقة مبلغ مالي يقدر بالآلاف وخاتم ألماس، وأنها قامت بصرف كل الأموال التي سرقتها من الشقة على نفسها ومنزلها وارشدت عن تواجد الخاتم بمنزلها، وأمرت النيابة العامة   بحبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي كبموند شهير بالاحياء الراقية  بدائرة قسم شرطة اكتوبر ثان تعرضت فيلا الفنانة فاطمة عيد للسرقة حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من الفنانة  بسرقة اموال ومشغولات ذهبية، وعلى الفور انتقلت قوات مباحث قسم تاني اكتوبر  لمعاينة محل سكنها وتفريغ كاميرات المراقبة

و حررت الفنانة محضرًا يفيد بسرقة أموال ومشغولات ذهبية من منزلها. وكشفت التحريات الأمنية أن الخادمة التي تعمل لديها هي المتهمة الرئيسية في القضية.

وفي الحي الراقي بقرية جرانه تعرضت  فيلا الفنان الشهير هاني شاكر للسرقة حيث تقدم  ببلاغ إلى مركز شرطة كرداسة، يتهم فيه خادمته  بسرقة مصوغات ذهبية من داخل فيلته بقرية "جرانة" وهروبها، واضاف في بلاغه انه فوجئ باختفاء الخادمة من الفيلا بعدما سرقت خاتمين ذهبيين بقيمة مالية كبيرة وهاتفًا محمولًا، وتم ضبطتها واعترفت بالواقعة.

وفي الحي الراقي بقرية جرانه بدائرة مركز شرطة كرداسة  تعرضت فيلا الفنانة نادية الجندي للسرقة حيث تلقي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة  بلاغا من الفنانة نادية الجندي، بتعرض فيلتها الكائنة بدائرة المركز للسرقة، واتهمت خادمتها بسرقة مصوغات ذهبية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وأن الخادمة سرقت المصوغات الذهبية من غرفة الفنانة نادية الجندي، أثناء القيام بأعمال التنظيف ولاذت بالفرار،وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمة واقتيادهم لديوان القسم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

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فيتو الاحياء الراقية لاعب النادي الاهلي عماد متعب بالمعادي

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