ضعف المياه في الأدوار العليا ببعض مناطق إسنا، وشركة الأقصر تكشف السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بــ محافظة الأقصر، أن حدوث كسر مفاجئ بخط الطرد لمحطة مياه إسنا الرئيسية قطر ١٢ بوصة، تسبب في ضعف المياه في عدة مناطق خاصة في الأدوار العليا.

وبحسب بيان الشركة فإن المناطق المتضررة هي (مدينة اسنا - توماس ١ و٢ و٣ والوسطى - والنجوع )، مشيرة إلى أن مياه الأقصر تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة، حيث تم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن.



وتوفر الشركة سيارات مياه يمكن طلبها من خلال الخط الساخن حيث يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، ولاستقبال أى شكاوى واردة أو إستفسارات التواصل على الرقم ١٢٥ من أى خط أرضى أو محمول.





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