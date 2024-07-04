أول تصريح لمحافظ الجيزة الجديد بعد توليه المنصب

أعرب المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة الجديد، عن تشرفه بتكليفه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي هذا المنصب الرفيع.

وأكد النجار في أول تصريح له بعد توليه المنصب، أنه سيعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتواجد الدائم على الأرض مع النواب والقيادات التنفيذية للتواصل المباشر مع أهالي الجيزة.

وأضاف النجار: "إنني أشعر بالفخر لوجودي على رأس الجهاز التنفيذي لمحافظة الجيزة، وأتمنى أن أكون على قدر طموحات وآمال المواطنين، أعدكم بتحقيق ما ترجونه وبذل أقصى ما في وسعنا لخدمة مواطني الجيزة الكرام، لكم مني كل التقدير والاحترام".

وأعرب المحافظ عن عزمه العمل بجد واجتهاد لتحقيق تطلعات سكان المحافظة العريقة.