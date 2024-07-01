"الذكاء الاصطناعي طبيبك النفسي"، مشروع تخرج طلاب بجامعة كفر الشيخ

قام طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ بتنفيذ مشروع تخرج عن تطبيق بالذكاء الاصطناعي يعمل كطبيب نفسي، وهو تطبيق محادثة مع الشخص يتكون من أسئلة مثل الدردشة العادية، وفي نهاية المحادثة سيتم التوضيح للمستخدم إذا كان يعاني من مشاكل نفسية كبيرة،

لذلك يجب عليه الذهاب إلى طبيب نفسي وأنه بحاجة إلى القيام بهذه الخطوة أم أن المرض النفسي بسيط ويمكن علاجه من خلال التحدث مع المعالج النفسي وتقديم النصائح للمستخدم.

فكرة التشخيص

وللتخلص من هذه المشكلة لم يعتمد الطلاب على فكرة التشخيص، وإذا تم التشخيص فهناك أعراض متشابهة، فقد قرروا البحث عن الأعراض الأكثر تميزًا لكل مرض وإدراجها للتطبيق، وذلك قبل أن نبدأ بأي شيء سنحتاج أن نتعرف على أكثر المشاكل النفسية شيوعًا خلال هذه الفترة والأشخاص الذين قد يعانون منها وهل هي خطرة أم لا، ونقوم بجمع بيانات دقيقة جدًا عن هذه المشاكل، حتى لا يكون هناك أي مشكلة عندما نعرضها إلى التطبيق.

وفي وقت سابق، فقد قام طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ بتنفيذ مشروع تخرج يعكس الإبداع والابتكار في استخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع، تطبيق "كلمني".. وهو تطبيق مصري يعد الأول من نوعه يساعد الصم والبكم على التواصل مع الآخرين بكل سهولة، الأبليكشن يجمع بين أربعة أجزاء رئيسية.

وأجزاء ومراحل عمل هذا التطبيق الذي أعده الطلاب، وهو كالآتي: التحويل من لغة الإشارة إلى نص وصوت إذ يقوم التطبيق بالتعرف على الحركات وتحويلها إلى نصوص عربية مقروءة، وذلك من خلال تطبيق بعض خوارزميات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ذلك، يتم تحويل هذه النصوص إلى صوت مسموع.

يتم التحويل من اللغة العربية إلى لغة الإشارة بواسطة شخصية ثلاثية الأبعاد، وذلك عند إدخال النص العربي، يقوم التطبيق باستخدام شخصية ثلاثية الأبعاد لتحويل النص إلى إشارات، هذه الشخصية مصممة بطرق تجعل التعلم ممتعًا وفعالًا، ويحتوي هذا التطبيق علي مجموعة من الكلمات في مختلف الموضوعات لتعلم لغة الإشارة ويتكون من قسمين: "شاهد" و"جرب".