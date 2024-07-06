السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طلاب الثانوية العامة عن امتحان الكيمياء: محتاج وقت وفيه أسئلة جديدة (فيديو)

طلاب الثانوية العامة،
طلاب الثانوية العامة، فيتو

امتحانات الثانوية العامة 2024، انتهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية من أداء امتحان الكيمياء لنهاية العام الدراسي.

ورصدت عدسة "فيتو" آراء طلاب الثانوية العامة بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر التجريبية بالدقي، حول مستوى امتحان الكيمياء.

وقال أحد الطلاب: "الامتحان كان فيه أسئلة جديدة ومحتاجة تفكير ووقت أطول".

فيما قالت طالبة أخرى: "الامتحان كان في مستوي الطالب المتوسط ولكن كان محتاج وقت لأنه كان طويل".

وأضاف طالب ثالث: "الامتحان كان كويس ولكن الوقت كان قصير، وهو كان اسهل من الفيزياء".

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا 
الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس
السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل
الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة
السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الإحصائيات بأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024.

امتحانات شهادة الثانوية العامة

وأوضحت  وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024، وصل إلى 745086 طالبًا وطالبة، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وصل إلى 11 لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل إلى 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية إلى 84 مركزًا.

لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة

وكشفت  وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية لـ 81 طالبًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية لـ 38 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين لـ 255 طالبًا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين لـ 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ 1646 طالبًا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 امتحان الكيمياء للثانوية العامة

مواد متعلقة

سيناء تجني ثمار تنفيذ استراتيجيات الأمن والتنمية خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

5 نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع ورقة امتحان 2024

ما حكم تسييد النبي في الصلاة والأذان والإقامة؟ الإفتاء تجيب

وزير التعليم يستقبل مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

بعد تصديق الرئيس، النص الكامل لقانون رعاية حقوق المسنين

الرئيس يصدق على قانون رعاية حقوق المسنين.. اللائحة التنفيذية تصدر خلال 6 أشهر.. الحقوق تشمل من بلغ سن 65 عاما وتتضمن الأجانب.. وهذه أبرز التزامات الدولة

بعد تصديق الرئيس، ننشر نص قانون رعاية حقوق المسنين

المعاهد الأزهرية تستعد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. تعليمات خاصة للمراقبين لضمان سير عمل اللجان.. وتحديد موعد إعلان أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية

الأكثر قراءة

جمال شعبان يكشف سرا صادما عن سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 6 يوليو 2024

بعد التشكيك في مؤهلاته، تحرك برلماني حول معايير اختيار وزير التعليم الجديد

الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال في يد المواطن

هيئة الدواء تحذر من تفاعل فيتامين الحديد مع هذه الأطعمة

بالدموع، أهالي قرية إبشان بكفر الشيخ يودعون جثمان اللاعب أحمد رفعت (بث مباشر)

بكاء وانهيار طالبات الثانوية والأهالي بعد امتحان الكيمياء (فيديو وصور)

10 صورة ترصد فرحة طلاب الثانوية العامة بسهولة امتحان الجغرافيا

منوعات

المزيد

شرط غريب لنجلي ستارمر قبل الإقامة في 10 داوننج ستريت، تفاصيل

ناسا ترصد مرور "قتلة الكوكب" قرب الأرض (فيديو)

تحذيرات من تزايد عدد التماسيح في إقليم أسترالي

خطة لإعدام نصف مليون بومة في أمريكا، والسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي اليوم السبت

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

قائمة الرابحين والخاسرين في الانتخابات البريطانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية تحصين النفس من الفتن

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبًا

ما كيفية وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة لأداء الصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية