الحزن يخيم على كفر الشيخ بعد وفاة اللاعب أحمد رفعت

عمت محافظة كفر الشيخ عامة ومركز بيلا بشكل خاص حالة من الحزن بعد وفاة أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، ابن قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث تحولت مواقع التواصل لدفاتر عزاء في وفاة اللاعب الراحل، إذ أثنى الجميع على حسن أخلاقه الذي كان يشتهر بها بين أهالي قريته أبشان، وحكى الجميع عن تواضعه ومساعدته للغير.

إعلان وفاة اللاعب أحمد رفعت

وقالت صفحة فيوتشر في منشور لها في وقت مبكر من صباح اليوم السبت: يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

وتابعت الصفحة: بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان.

وكان اللاعب قد تحدث بنفسه عن تفاصيل حالته الصحية أخر مرة في 24 يونيو، حيث أكد أنه كان فاقدًا للوعي أثناء فترة مرضه الأخيرة، نحو الثلاث أسابيع مشددًا على أنه شاهد ما حدث له بعدما استعاد عافيته.