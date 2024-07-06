قلق وتوتر أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالأقصر (فيديو)

انطلقت امتحانات الثانوية العامة اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة صباحا، لتأدية امتحان الكيمياء للشعبة العلمية وامتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية بمحافظة الأقصر.

امتحان الكيمياء والجغرافيا

وشهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 في الأقصر حالة من القلق والتوتر بين أولياء الأمور، إذ افترشوا الأرصفة لحين خروج أبنائهم من لجان الامتحانات للاطمئنان عليهم.

الثانوية العامة 2024

كانت محافظة الأقصر لماراثون الثانوية العامة، استعدت بـ 22 لجنة تم تجهيزها لاستقبال 6912 طالبا وطالبة، حيث تضم محافظة الأقصر، 5154 طالبا بشعبة علمى علوم، 389 طالبا في شعبة علمى رياضة، و1369 طالبا في شعبة الأدبى، كما تم تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين لخدمتهم طوال فترة الإمتحانات.

امتحانات الثانوية العامة اليوم

وأشار صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر إلى أن المشاركة في أعمال الامتحانات واجب وطني ووظيفى، حيث أن دور المعلم مهم جدًا في أعمال الامتحانات، من توفير المناخ المناسب للطلاب، ومنع الغش لئلا يضيع مجهود الطالب المجتهد، وتخريج نماذج متفوقة بصدق تعطي لهذا الوطن حقه، وتسهم في بنائه ورفعة شأنه.

وأضاف: إننا نسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الانضباط بلجان امتحانات الثانوية العامة 2024، ويأتى ذلك من تنفيذ كل شخص دوره المحدد في اللجان بمراكز المحافظة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر رؤساء اللجان بضرورة إلزام الملاحظين بالانضباط في مواعيد الحضور مع منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتوفير الهدوء داخل اللجان ليؤدي الطلاب امتحاناتهم في جو من الهدوء والاستقرار النفسي، وشدد بتحقيق أقصى صور الانضباط داخل اللجنة، وإبلاغ غرفة العمليات فورًا حال حدوث أي طارئ.