تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالشرقية بشأن امتحاني الكيمياء والجغرافيا (فيديووصور)

امتحانات الثانوية العامة 2024، انتهى منذ قليل سابع أيام امتحانات الثانوية العامة 2024؛ حيث أدى الطلاب امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية ومادة الجعرافيا للشعبة الأدبية وذلك على مستوى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

امتحانات الشهادة الثانوية 2024

وأجرت فيتو بثا مباشرا لرصد خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان حيث تباينت آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان مادتى الكمياء والجغرافيا.

دموع وابتسامات بعد امتحان مادتى الكمياء والجغرافيا بالشرقية،فيتو

ورصدت "فيتو" علامات الحزن والبكاء على وجوه العديد من الطالبات بعد الامتحان، والفرح والارتياح على آخرين وذلك لاختلاف الآراء حول الامتحان.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

وتفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024 م، بمدرسة عمر الفاروق الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والتي تضم 13 لجنة امتحانيه تستوعب 261 طالب وطالبة وذلك لمتابعة انتظام سير امتحانات مادتي الكيمياء والجغرافيا والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

محافظ الشرقية يتفقد اللجان،فيتو

اطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أية شكاوى أثناء أدائهم الامتحان مشيرًا إلى أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفاديًا لانقطاعها وحتى لا تؤثر على العملية الامتحانية.

دموع وابتسامات بعد امتحان مادتى الكمياء والجغرافيا بالشرقية،فيتو1

وأكد محافظ الشرقية ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات لضمان انتظام سير أعمال الامتحانات.

دموع وابتسامات بعد امتحان مادتى الكمياء والجغرافيا بالشرقية،فيتو2

وأعرب المحافظ عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب والطالبات والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

52 ألفا و130 طالبا بالثانوية العامة يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا داخل 149 لجنة بالشرقية

وأدى نحو 52 ألفًا و130 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية "نظامي، خدمات، منازل" موزعين على 149 لجنة على مستوى المحافظة اليوم السبت، سابع أيام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

محافظ الشرقية يتفقد اللجان،فيتو2

امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 والتي انطلقت يوم 10 يونيو الماضي وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو بلغ 52130 طالبًا وطالبة منهم 33014 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي علوم و7385 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي رياضة و11731 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية داخل 149 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

دموع وابتسامات بعد امتحان مادتى الكمياء والجغرافيا بالشرقية،فيتو3

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وفيما يلي ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب:

الإثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية + التربية الوطنية

الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد + الإحصاء

إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا

الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل

الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الإحصائيات بأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024.

