أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالشرقية ينتظرون أبناءهم أمام اللجان (صور)

امتحانات الشهادة الثانوية 2024، حرص عدد من أولياء الأمور على التواجد أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، بمحافظة الشرقية لحين خروج أبنائهم من اللجان بعد أداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، فى سابع أيام امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع.

ورصدت"فيتو" انتظار أولياء أمور طلاب الثانوية العامة خاصة الأمهات فى محيط لجان محافظة الشرقية، وذلك عقب دخول أبنائهم اللجان، إذ سيطرت حالة من القلق والترقب على وجوههم، محاولين تخفيف توترهم بقراءة القرآن الكريم والدعاء لأبنائهم بالنجاح والقدرة على اجتياز الامتحان بسهولة.

انتظار أولياء أمورطلاب الثانوية العامة خاصة الأمهات فى محيط لجان محافظة الشرقية،فيتو

52 ألفا و130 طالبا بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الكيمياء والجغرافيا داخل 149 لجنة بالشرقية



ويؤدى 52 ألفًا و130 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية "نظامي، خدمات، منازل" موزعين على 149 لجنة على مستوى المحافظة اليوم السبت، سابع أيام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بمادتى الكيمياء والجغرافيا بعد استئنافها بعد إجازة عيد الأضحى.

انتظار أولياء أمورطلاب الثانوية العامة خاصة الأمهات فى محيط لجان محافظة الشرقية،فيتو1

امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024



يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 والتي انطلقت يوم 10 يونيو الماضي وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو بلغ 52130 طالبًا وطالبة منهم 33014 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي علوم و7385 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي رياضة و11731 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية داخل 149 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

انتظار أولياء أمورطلاب الثانوية العامة خاصة الأمهات فى محيط لجان محافظة الشرقية،فيتو11

تشديدات امنية بمحيط لجان الشرقية،فيتو

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024



وفيما يلي ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب:

الإثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية + التربية الوطنية

الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد + الإحصاء

إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا

الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل

الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الإحصائيات بأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024.