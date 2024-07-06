ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بلجان الدقي لسهولة امتحان الجغرافيا (فيديو)

عبر طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية بلجان مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بالدقي عن سعادتهم بسهولة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024.

امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة

وأكد الطلاب أن الامتحان لم يخرج عن كتاب وزارة التربية والتعليم، مشيرين الي ان الوقت المخصص للأمتحان كان كافئ للغاية للإجابة علي كافة الأسئلة.

وأشار الطلاب إلى أن الامتحان جاء في مستوي الطالب المتوسط.

وأدي طلاب الثانوية العامة اليوم السبت، امتحاني مادتي الكيمياء والجغرافيا من الساعة التاسعة صباحا ولمدة 3 ساعات وسط إجراءات أمنية مشددة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الإحصائيات بأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات شهادة الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024، وصل إلى 745086 طالبًا وطالبة، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وصل إلى ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل إلى 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية إلى 84 مركزً.

لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية لـ 81 طالبًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية لـ 38 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين لـ 255 طالبًا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين لـ 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ 1646 طالبًا.