السبت 06 يوليو 2024
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حوادث

وصول البلوجر نادين إلى المحكمة الاقتصادية بحراسة أمنية مشددة

محاكمة البلوجر نادين
محاكمة البلوجر نادين طارق، فيتو

بدأت منذ قليل المحكمة الاقتصادية ثاني جلسة محاكمة البلوجر نادين طارق، وذلك على خلفية اتهامها بممارسة الفسق والفجور، ونشر فيديوهات مخلة وقول إيحاءات منافية للآداب العامة.

ووصلت البلوجر نادين طارق، المتهمة بنشر الفسق والفجور، إلى المحكمة الاقتصادية وسط حراسة أمنية مشددة، لحضور ثاني جلسات محاكمتهما.

محاكمة البلوجر نادين طارق بالاقتصادية

وكشفت أقوال البلوجر نادين طارق بالتحقيقات تفاصيل إلقاء القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية بتهمة ممارسة الفسق والفجور، ونشر فيديوهات مخلة وقول إيحاءات منافية للآداب العامة، والتي أثارت الجدل عبر تطبيق تيك توك.

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