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تموين الجيزة يحل أزمة نقص أسطوانات الغاز بـ 11 مدينة

توفير مستودعات أنابيب
توفير مستودعات أنابيب البوتاجاز بالجيزة، فيتو

نجحت  قوات مديرية التموين بمحافظة الجيزة، في حل أزمة نقص أسطوانات الغاز بـ 11 مدينة، كانت تعاني من نقص وارتفاع في سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلي، حتى وصلت لـ 150 جنيها.

وتم  ضخ كميات إضافية بجانب الحصة الأساسية المنصرفة للمستودعات على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع مصانع التعبئة وشركة بوتاجسكو للقطاع العام، وجاءت كالتالي:-

 

_تم ضخ  ٤٠٠ أسطوانة غاز منزلي لقرية نكلا التابعة لمدينة منشأة القناطر.

 

_ وكذلك تم ضخ ٧٧٠ أسطوانة بالإضافه لـ ٥٦٠ أسطوانة بمدينة كرداسة. 

 

- وفي الصف تم ضخ ٣ نقلات في ٩٧ إسطوانة بإجمالي ٢٩١ أسطوانة.

 

- أوسيم ٣ نقلات في ٧٧٠ بإجمالي ٢٢١٠ أسطوانات.

 

- ⁠العياط الدناوية ٢ نقله في ٧٧٠ أسطوانة بإجمالي ١٥٤٠ أسطوانة.

 

- ⁠أطفيح ٧٧٠ أسطوانة 

 

- ⁠أكتوبر ٥٦٠ أسطوانة 

 

- ⁠أبوغالب ٦٠٠ أسطوانة 

 

- ⁠أبو النمرس ١١٢٠ أسطوانة 

 

- منطقة العزيزية ٩٨ أسطوانة البدرشين.

- تم ضخ كمية ٢٠٠ أسطوانة  في المرازيق البدرشين.

-  بالإضافة إلى ضخ سيارات حمولة السيارة ٢٠٠ أسطوانة في ٨ نقلات بإجمالي ١٦٠٠ أسطوانة لتوزيعها  في أي منطقة على مستوى المحافظة في حالة وجود أي مشكلة.

 

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اسطوانات البوتاجاز المنزلي العزيزية الفلسطينيين المنصورية حزب الله قرية نكلا محافظة الجيزة منطقة كرداسة

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