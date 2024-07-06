سبب غياب محمد صلاح عن أول تدريب لسلوت مع ليفربول، فيديو للنادي يوضح القصة

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي، فترة الاستعداد للموسم الجديد 2024 - 2025، اليوم الجمعة، تحت قيادة أرني سلوت المدير الفني الجديد للفريق.

وشهدت تدريبات "الريدز" غياب النجم المصري محمد صلاح التي أوضحت التقارير أنه مازال يقضي إجازته الصيفية المستمرة باتفاق مع مسؤولي ناديه حتى منتصف يوليو الجاري، على أن يعود خلال النصف الثاني من الشهر الحالي، وقبل بدء جولة ليفربول الإعدادية الودية لموسم 2024 ـ 2025.

ونشر نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقاطع من التدريبات وصورًا للهولندي أرني سلوت مع عدد من لاعبي فريقه الذين كان عددهم محدودا، وذلك في ظل مشاركة عدد كبير من نجومه مع منتخباتهم في كأس أمم أوروبا، أو في كوبا أمريكا.

Straight to work 👊 pic.twitter.com/4okoZIwATB — Liverpool FC (@LFC) July 5, 2024

وقال النادي، الذي أنهى سباق الدوري الإنجليزي للموسم الماضي في المركز الثالث، إن التدريبات الإعدادية للموسم الجديد بدأت في قاعة "كيركبي" بحضور ثمانية لاعبين في الحصة التدريبية الصباحية، وهم ستيفان بايتيتش وكونور برادلي ووغاريل كوانساه وسيب فان دن بيرج، قبل أن ينضم إليهم كل من أوين بيك وكورتيس جونز وكويمين كيليهر كوستاس تسيميكاس.

ويستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25 بمواجهة إيبسويتش تاون، الصاعد حديثًا للبريمرليغ، على ملعب الأخير، يوم السبت 17 أغسطس 2024.

وتولى أرني سلوت تدريب نادي ليفربول، خلفًا لـ يورجن كلوب الذي رحل عن تدريب الريدز بعدما قضى 9 سنوات ونصف في قلعة أنفيلد.