السبت 06 يوليو 2024
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حوادث

أسرة جانيت تنتظر تقرير القوة العقلية لقاتل طفلتهم بجنايات القاهرة

اسرة الطفلة جانيت
اسرة الطفلة جانيت السودانية، فيتو

وصلت منذ قليل، أسرة الطفلة السودانية "جانيت" لمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، في انتظار تسلم المحكمة تقرير مستشفى العباسية عن صحة وقوة عقل المتهم بقتل الطفلة الرضيعة السودانية المعروفة إعلاميا بقضية "الطفلة جانيت" في مدينة نصر، لتحديد مصيره خلال محاكمته..

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وأصدرت النيابة العامة بيانا فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جنيت ج. ب.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

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الطفلة السودانية لمحكمة جنايات القاهر الطفلة جانيت سودانية الجنسية

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