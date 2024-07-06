فريق بحث لكشف ملابسات تعرض محامية للتحرش بالهرم
قامت السيدة م.، محامية تبلغ من العمر 24 عامًا، بتقديم بلاغ لـ قسم شرطة الهرم ضد محامٍ معروف، اتهمته فيه بمحاولة اغتصابها وتعرضها لـ التحرش الجنسي واللفظي.
وأفادت المحامية في بلاغها بأن الواقعة وقعت أثناء تواجدها بمكتبه لفحص أوراق قضية يوم عطلة، حيث قام المتهم بمطالبتها بالزواج العرفي مقابل مبلغ مالي.
وبحسب البلاغ، فإن رفضها للطلب أدى إلى محاولته المتهورة للاعتداء عليها، مما تسبب في إصابتها بعضة قطعية بالرقبة أثناء مقاومتها له.
وتمكنت المحامية من الفرار والتوجه مباشرة لتقديم بلاغها بالواقعة للشرطة.
في تفاعل سريع مع البلاغ، شكلت قوات مباحث الهرم تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريقًا للتحقيق في الواقعة وضبط المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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