السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فريق بحث لكشف ملابسات تعرض محامية للتحرش بالهرم

قسم شرطة الهرم، فيتو
قسم شرطة الهرم، فيتو

قامت السيدة م.، محامية تبلغ من العمر 24 عامًا، بتقديم بلاغ لـ قسم شرطة الهرم ضد محامٍ معروف، اتهمته فيه بمحاولة اغتصابها وتعرضها لـ التحرش الجنسي واللفظي. 

وأفادت المحامية في بلاغها بأن الواقعة وقعت أثناء تواجدها بمكتبه لفحص أوراق قضية يوم عطلة، حيث قام المتهم بمطالبتها بالزواج العرفي مقابل مبلغ مالي. 

وبحسب البلاغ، فإن رفضها للطلب أدى إلى محاولته المتهورة للاعتداء عليها، مما تسبب في إصابتها بعضة قطعية بالرقبة أثناء مقاومتها له.

وتمكنت المحامية من الفرار والتوجه مباشرة لتقديم بلاغها بالواقعة للشرطة.

في تفاعل سريع مع البلاغ، شكلت قوات مباحث الهرم تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريقًا للتحقيق في الواقعة وضبط المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المهرجان القومي للمسرح، قائمة المكرمين في الدورة الـ 17

أول وعد من بيزشكيان لمنافسيه السياسيين عقب فوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

وتحرش بقسم شرطة الهرم بالفيس بوك الجمعة مباحث قسم الهرم

مواد متعلقة

تلاوة مميزة للقارئ الشيخ أحمد الغيطاني (فيديو)

بعد واقعة تخلص محفظ سوهاج من حياته.. خدمات الدعم النفسي من الأزهر.. مركز الفتوى يفتح خطًّا ساخنًا للتواصل مع الجماهير واستقبال الحالات.. وإطلاق مبادرة "أنت غالي علينا"

أول فيديو لمداهمة قوات الشرطة لمنزل المغني ديدي بتهمة الاتجار والاعتداء على النساء

بطل معركة أبو عطوة: أوقفنا شارون عن التقدم للإسماعيلية وجاءتنا الأوامر من السادات: لا تسمحوا للعدو بالاقتراب منها (حوار)

التصويت وطريقة اختيار المجلس والنقيب.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نقابة المحامين وموقف سامح عاشور

الأكثر قراءة

فروق في التوقيت، جمال شعبان يعلق على وفاة اللاعب أحمد رفعت بشكل مفاجئ

الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال في يد المواطن

رحل قبل تحقيق أمنيته الأخيرة، ماذا قال أحمد رفعت في آخر ظهور له قبل وفاته (فيديو)

وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية

بعد وفاة أحمد رفعت، أسباب التوقف المفاجئ لعضلة القلب

شاومينج تزعم تداول أسئلة امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية، والتعليم تحقق

موعد ومكان تشييع جنازة اللاعب أحمد رفعت

أحمد رفعت يكشف في آخر لقاء قبل وفاته سبب توقف قلبه (فيديو)

منوعات

المزيد

تحذيرات من تزايد عدد التماسيح في إقليم أسترالي

خطة لإعدام نصف مليون بومة في أمريكا، والسبب غريب

من كوني أول امرأة سوداء إلى سننتصر في 2020، فيديو كارثي جديدة لبايدن

عاصر 6 رؤساء حكومات، حكاية "القط لاري" حارس مكتب رئيس الحكومة البريطانية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي اليوم السبت

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

قائمة الرابحين والخاسرين في الانتخابات البريطانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما كيفية وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة لأداء الصلاة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية