مباحث الجيزة تواصل جهودها لضبط المتهم بدهس شخص بالهرم

تواصل قوات مباحث الهرم جهودها لكشف ملابسات حادث دهس تعرض له أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق بدائرة القسم.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث وسماع شهود العيان وفحص مكان الحادث وجمع كافة التحريات لضبط المتهم مالك السيارة التي ارتكبت الواقعة.

وفور أن تلقى رئيس مباحث الهرم بلاغا من الخدمات الأمنية بالطرق ، يفيد بوجود حادث دهس، انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة ولاذت بالفرار، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.