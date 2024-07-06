الإسكان: جهاز مدينة السويس الجديدة يحصل على شهادات الأيزو

احتفل جهاز مدينة السويس الجديدة، برئاسة المهندسة أسماء مخلوف، رئيس الجهاز، بحصول الجهاز على شهادات الأيزو أرقام ٩٠٠١ لنظام إدارة الجودة، و١٤٠٠١ لنظام إدارة البيئة، و٤٥٠٠١ لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك بحضور، أكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، ورئيس وحدة الإشراف على الجودة، والدكتور أحمد كمال راشد، مدير إدارة الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والنائب جمال عبيد، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، والمهندس عز الدين حسيني، نائب رئيس جامعة السويس، والمهندس أيمن رزق، وكيل نقيب المهندسين بالسويس، والدكتور صبحي نصر، رئيس جمعية المستثمرين بمنطقة عتاقة، ولفيف من قيادات الجهاز ومستثمري منطقة عتاقة.

واستهلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس الجهاز، الحفل بإلقاء كلمة أكدت فيها دعم القيادة السياسية، ووزارة الإسكان، لإعادة هيكلة العمل الإداري ولاسيما في تدريب ومساعدة كوادر الجهاز في الحصول على شهادات الأيزو.

وخلال الاحتفالية، أشاد أكرم سعد، بتعاون كوادر الجهاز مع لجان الجودة والسلامة والصحة المهنية.

وأكد الدكتور أحمد كمال رشاد، مدير إدارة الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضرورة ترجمة مفردات الأيزو في التعامل اليومي مع المستثمرين والمواطنين.

وأثنى الدكتور صبحي نصر، رئيس جمعية مستثمري السويس الجديدة، بالدور الذي يقوم به الجهاز في حل المشكلات وتذليل كافة العقبات التي تواجه المصانع الموجودة بالمدينة.

وعقب تسليم شهادات الأيزو، كرمت المهندسة أسماء مخلوف، رجال الهيئة الحاضرين لدورهم البارز في تدريب وتوجيه الجهاز، كما كرمت كوادر الجهاز الذين ساهموا في حصول الجهاز علي شهادات الأيزو.

وفي الإطار نفسه عقد جهاز مدينة بني سويف الجديدة، برئاسة المهندس أحمد عبدالجابر عبداللاه، رئيس الجهاز، ورشة عمل لاستكمال أعمال التوعية لتأهيل جهاز المدينة للحصول على شهادات الأيزو على النحو التالي: شهادة الأيزو ٩٠٠١ الخاصة بنظام إدارة الجودة، وشهادة الأيزو ٤٥٠٠١ الخاصة بنظام السلامة والصحة المهنية، وشهادة الأيزو ١٤٠٠١ الخاصة بنظام الإدارة البيئية.

وقال رئيس جهاز بني سويف الجديدة، إنه سيتم التأهيل ذاتيا بمعرفة أعضاء فريق التأهيل بالإدارة العامة للإشراف على الجودة، برئاسة الدكتور أحمد كمال رشاد، مدير الإدارة العامة للإشراف على الجودة.