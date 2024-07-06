السبت 06 يوليو 2024
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حوادث

الداخلية تواصل قوافلها الطبية والعمليات الجراحية وتوزيع الأدوية بالمجان بالمحافظات

قوافل شرطية طبية
قوافل شرطية طبية بمحافظات الجمهورية، فيتو

تواصل وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وإرسال القوافل الطبية  للكشف المجاني واكتشاف الأمراض المستعصية مبكرًا من خلال الكشف المبكر.

وشملت القوافل العديد من التخصصات الطبية باطنة ونظر وأسنان وعظام وجراحة عامة ونساء وتوليد وعيون يقوم بالكشف عدد من ضباط قطاع الخدمية بالوزارة

وأرسلت الوزارة عددًا من القوافل بقرى عدد من محافظات الجمهورية قري الصعيد..سوهاج والمنيا وبني سويف ومدن القناة.. بورسعيد والإسماعيلية والسويس ومدن الدلتا.. الدقهلية والقليوبية.

 

قوافل طبية شرطية للكشف المجاني على المواطنين

لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين وتواصل الوزارة إطلاق القوافل بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان وصرف الأدوية بالمجان وإجراء التحاليل وإجراء عمليات جراحية مجانية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجًا.

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