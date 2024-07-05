رقم صادم لـ رونالدو أمام فرنسا بيورو 2024

يورو 2024، حقق كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، رقما صادما خلال مواجهة فرنسا التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

وفشل رونالدو حتى الآن في تسجيل أي هدف خلال 4 مباريات سابقة، رغم أنه الهداف التاريخي للبطولة برصيد 14 هدفا.

واكتفى رونالدو بتقديم تمريرة حاسمة فقط، جعلته أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ البطولة بواقع 8 تمريرات.

ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن رونالدو هو أقل اللاعبين لمسا للكرة بين لاعبي المنتخبين في أحداث الشوط الأول بواقع 11 مرة.

ويخضع كريستيانو رونالدو لرقابة لصيقة من المدافع الفرنسي ويليام ساليبا المحترف ضمن صفوف آرسنال.

ويستمر تعادل منتخب البرتغال مع نظيره فرنسا سلبيا بعد مرور 78 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب فولكس بارك بمدينة هامبورج الألمانية، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

المباراة شهدت سيطرة من فرنسا ولكن باءت محاولتها بالفشل أمام مرمى البرتغال.

وتأهل منتخب فرنسا إلى منافسات الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على بلجيكا بهدف مقابل لا شيء بينما تأهل المنتخب البرتغالي إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح بنتيجة 3/0، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.