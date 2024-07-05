السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رقم صادم لـ رونالدو أمام فرنسا بيورو 2024

كريستيانو رونالدو،فيتو
كريستيانو رونالدو،فيتو

يورو 2024، حقق كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، رقما صادما خلال مواجهة فرنسا التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

وفشل رونالدو حتى الآن في تسجيل أي هدف خلال 4 مباريات سابقة، رغم أنه الهداف التاريخي للبطولة برصيد 14 هدفا.

واكتفى رونالدو بتقديم تمريرة حاسمة فقط، جعلته أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ البطولة بواقع 8 تمريرات.

ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن رونالدو هو أقل اللاعبين لمسا للكرة بين لاعبي المنتخبين في أحداث الشوط الأول بواقع 11 مرة.

ويخضع كريستيانو رونالدو لرقابة لصيقة من المدافع الفرنسي ويليام ساليبا المحترف ضمن صفوف آرسنال.

ويستمر تعادل منتخب البرتغال مع نظيره فرنسا سلبيا بعد مرور 78 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب فولكس بارك بمدينة هامبورج الألمانية، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

المباراة شهدت سيطرة من فرنسا ولكن باءت محاولتها بالفشل أمام مرمى البرتغال.

 

وتأهل منتخب فرنسا إلى منافسات الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على بلجيكا بهدف مقابل لا شيء بينما تأهل المنتخب البرتغالي إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح بنتيجة 3/0، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

يورو 2024 منتخب البرتغال منتخب فرنسا مباراة فرنسا والبرتغال بطولة كأس الأمم الأوروبية كأس الأمم الأوروبية 2024 كريستيانو رونالدو

مواد متعلقة

فرص ضائعة بالجملة، تعادل سلبي بين البرتغال وفرنسا بعد مرور 65 دقيقة في يورو 2024

اشتباك بين جماهير ألمانيا وإنجلترا بعد خروج المانشافت من يورو 2024

انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد باريس 2024

جمال علام: دينا الرفاعي مشرفة على الكرة النسائية وعلاء نبيل يختص بالأمور الفنية

بعد اقترابه من الأهلي، يوسف أيمن حافظ يظهر مع لاعبي الأحمر

بالطبول والأعلام، جماهير إسبانيا تؤازر منتخبها أمام ألمانيا قبل ربع نهائي يورو 2024 (صور)

اتحاد الكرة يلغي إشراف دينا الرفاعي على منتخب النسائية وعلاء نبيل يتولى الصلاحيات

يورو 2024، زحام شديد لجماهير ألمانيا أمام بوابة استاد آرينا قبل مواجهة إسبانيا (فيديو)

الأكثر قراءة

وائل جسار يرد عبر "فيتو" على تصريحات أسماء جلال، "اتصورت معاه وقلت له إحنا هنتجوز"

أول تعليق من وزير التربية والتعليم على التشكيك في شهادته العلمية

اشتباك بين جماهير ألمانيا وإنجلترا بعد خروج المانشافت من يورو 2024

بعد إعلان خطبتها، الموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب (فيديو)

درجات الحرارة غدا السبت 06- 07- 2024 في مصر

وزير التعليم الجديد يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور

أخبار الفن اليوم: وائل جسار يرد على تصريحات أسماء جلال.. والموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

منوعات

المزيد

عاصر 6 رؤساء حكومات، حكاية "القط لاري" حارس مكتب رئيس الحكومة البريطانية

أبو منجل الأصلع، حكاية طيور صارعت داعش في البادية السورية

وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

مشروب غامض يقتل 5 صيادين في سريلانكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

اليورو وصل لكام بالبنك المركزي مساء اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

يهودية ولديها عائلة تعيش في إسرائيل.. فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بالخير الكثير

دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة

المزيد
الجريدة الرسمية