الكركديه، يحسن مزاجك ويخلصك من التوتر وارتفاع الكوليسترول

فوائد الكركديه، يُعد الكركديه من المشروبات الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن، والألياف.



أهم فوائد الكركديه لصحة اجهزة الجسم



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية أن فوائد الكركديه لصحة اجهزة الجسم، عديدة، والتي تعتمد على ما يحتوي عليه الكركديه من مغذيات، ونذكر من أهم فوائده لكل أجهزة الجسم ما يلي:

الكركديه البارد وفوائده

الجهاز الهضمي:

يساعد على الهضم: يحتوي الكركديه على الألياف التي تُساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وعلاج الإمساك، وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

يُخفف من آلام المعدة: لخصائص الكركديه المضادة للالتهابات، يُمكنه أن يُساعد في تخفيف آلام المعدة، وعلاج عسر الهضم، والانتفاخ.

الجهاز المناعي:

يقوي جهاز المناعة: غني بفيتامين C، الذي يُساعد على تقوية جهاز المناعة، ومقاومة العدوى، والوقاية من الأمراض.

يُحارب الالتهابات: يُمكنه أن يُساعد في علاج نزلات البرد، والتهاب الحلق، والتهاب المفاصل.

الجهاز العصبي:

يُحسّن الحالة المزاجية: يحتوي الكركديه على مركبات تُساعد على تحسين الحالة المزاجية، ومكافحة الاكتئاب، والقلق.

يُقلل من التوتر: لخصائصه المهدئة، يُمكنه أن يُساعد في تقليل التوتر، وتحسين جودة النوم.

القلب:

يُخفض ضغط الدم: أظهرت بعض الدراسات أن الكركديه يُساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

يُقلّل من الكوليسترول: يُساعد الكركديه على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وبالتالي يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الكبد:

يحمي الكبد: لخصائصه المضادة للأكسدة، يُمكنه أن يُساعد في حماية الكبد من التلف، وتحسين وظائفه.

يُساعد على التخلص من السموم: يُساعد الكركديه على التخلص من السموم من الجسم، وتحسين وظائف الكبد.

فوائد الكركديه للشعر



تعزيز نمو الشعر:

يُحفز الكركديه إنتاج الكيراتين، وهو بروتين ضروري لصحة الشعر وقوته.

يُغذي بصيلات الشعر ويُنشط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يُساهم في نمو الشعر بشكل أسرع وأقوى.

يُقاوم تساقط الشعر ويُعالج حالات الصلع.

علاج قشرة الرأس:

يُعد الكركديه مضادًا للفطريات والبكتيريا، مما يجعله فعالًا في علاج قشرة الرأس.

يُساعد في تنظيف فروة الرأس وإزالة الأوساخ والزيوت الزائدة.

يُهدئ فروة الرأس ويُخفف من الحكة والالتهابات.

ترطيب الشعر ومنحه لمعانًا:

يُرطب الكركديه الشعر ويُنعش فروة الرأس.

يُعطي الشعر لمعانًا طبيعيًا ويُحسّن من ملمسه.

يُقلل من تشابك الشعر ويجعله أكثر سهولة في التصفيف.

طرق استخدام الكركديه للشعر:

غسول للشعر: يُغلى كوب من الماء ويُضاف إليه 2-3 ملاعق كبيرة من الكركديه المجفف، ويُترك لينقع لمدة 30 دقيقة. يُصفى المحلول ويُستخدم لغسل الشعر بعد غسله بالشامبو.

قناع للشعر: تُخلط ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركديه مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي أو العسل، ويُوضع على الشعر وفروة الرأس لمدة 30 دقيقة، ثم يُغسل بالماء والشامبو.

زيت الكركديه: يُمكن استخدام زيت الكركديه لتدليك فروة الرأس وتقوية الشعر.

فوائد الكركديه البارد

فوائد الكركديه للبشرة



مكافحة الشيخوخة: غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسببة لتلف خلايا البشرة، مما يُقلل من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

ترطيب البشرة: يُساعد على ترطيب البشرة بعمق، ويُحافظ على رطوبتها، ويُمنع جفافها.

تنظيف البشرة: يُساعد على تنظيف البشرة بعمق، وإزالة الشوائب والرؤوس السوداء، ويُقلل من ظهور حب الشباب.

تفتيح البشرة: يُساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ويُقلل من ظهور البقع الداكنة والهالات السوداء.

تهدئة البشرة: يُهدئ البشرة الملتهبة، ويُعالج تهيجها، ويُقلل من احمرارها.

شد البشرة: يُساعد على شد البشرة وتحسين مرونتها، ويُعطيها مظهرًا أكثر شبابًا.



طرق استخدام الكركديه للبشرة:

منقوع الكركديه: اغلي كوبًا من الماء، ثم أضيفي إليه 2-3 ملاعق كبيرة من أزهار الكركديه المجففة، واتركيه يرتاح لمدة 10 دقائق. صفّي المنقوع واستخدميه كتونر للبشرة بعد تنظيفها.

ماسك الكركديه: امزجي ملعقة كبيرة من مسحوق الكركديه مع ملعقة كبيرة من العسل، وملعقة صغيرة من الزبادي، وضعي المزيج على وجهك ورقبتك لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

غسول الكركديه: أضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق الكركديه إلى كوب من غسول وجهك المعتاد، واستخدميه لتنظيف بشرتك يوميًا.